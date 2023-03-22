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數資生被迫讀醫畢業領40K遭嘲諷 15年後「彌補錯誤」上藤校翻身

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，小時候身為數理資優生，原本有著電腦夢，卻在家人的逼迫下讀了醫療相關的科系。示意圖／Ingimage
一名網友分享，小時候身為數理資優生，原本有著電腦夢，卻在家人的逼迫下讀了醫療相關的科系。示意圖／Ingimage

大學個人申請、繁星等入學招生管道，近日正如火如荼的進行當中。Dcard就有一名網友分享自身求學經歷，小時候身為數理資優生的他，原本有著電機夢，卻在家人的逼迫下讀了醫療相關的科系，直到15年後，終於成功到美國留學，翻轉自己的命運。

原PO表示，自己小時候是數理資優生，數學、物理、化學考試幾乎都是校排第一，但記憶力卻奇差無比，導致文科幾乎都墊底，也因此早早就確信自己喜愛電腦科學，並一直夢想大學能讀和電腦相關的科系。

不過，原PO母親卻認為小孩讀醫療才有面子，因此在母親不斷的說服下，原PO放棄了清華大學電機系的保送，礙於文科成績，最後也考不上醫學系，轉而唸了醫療相關科系。

直到大四那年，原PO後悔極了。他開始準備重考，無奈離高中時期太遠了，再也考不回理想的學校，只好硬著頭皮把大學唸完，畢業後領著4萬多的薪水，卻遭母親、哥哥嘲笑「從小成績那麼好、讀那麼多書，有什麼用？」不僅如此，原PO也不敢再參加同學會，否則就會遭到朋友嘲諷「怎麼現在混成這樣？」

為了擺脫這樣的生活，原PO申請去美國進修，幸好自己運氣好，申請上了藤校（常春藤盟校）醫學院，又一路拿獎學金，讓他不禁感嘆「一個錯誤的人生選擇，讓我整整花了15年！你沒聽錯，15年來彌補當初犯的錯」。

原PO分享自己的家庭環境，母親是單親媽媽，不知道如何掌握財富，並縱容哥哥亂花錢，如今家中上億資產全被賠光了。原PO說道，母親現在仍會向他要房子，然而想到小時候遭到毒打的經歷，讓他不禁奉勸，「除非你父母是成功人士，他們的意見才能聽，否則就當作參考就好」，一旦聽從了父母的抉擇，可能會害自己一輩子無法翻身，「這輩子能為你人生負責的只有你自己」。

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