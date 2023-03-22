快訊

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

台科大國際人才計畫 華碩提供訓練、職缺延攬國際生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣科技大學與ASUS華碩電腦宣布合設「華碩獎學金合作意向書」，由台科大校長顏家鈺（右）與華碩電腦共同執行長許先越代表簽約。圖／台科大提供
台灣科技大學與ASUS華碩電腦宣布合設「華碩獎學金合作意向書」，由台科大校長顏家鈺（右）與華碩電腦共同執行長許先越代表簽約。圖／台科大提供

國立台灣科技大學與華碩電腦（ASUS）推動國際人才計畫，日前簽署「華碩獎學金合作意向書」，華碩電腦於台科大設置獎助學金，提供企業訓練、實習與正職職缺。首屆招募共吸引近五百名的國際學生報名，盼建立國際科技人才庫。

台科大與華碩合作，不僅設立「ASUS Scholarship」，此次評選後，亦提供就讀電子、電機、資工相關系所的6位碩士班同學在學期間兩年學雜費、每月生活補助金、來回機票與中文學習課程費用，每位除了補助高額獎學金外，也提供寒暑假實習機會，由職場教練親自指導，培養專業能力與增加實務經驗。

台科大校長顏家鈺表示，校內實務課程與產業緊密連結，台科大畢業生一向是企業評選最愛的科技大學畢業生，媒體雜誌「企業最愛大學生」調查，台科大都排名技職第一。在「2022年世界大學就業能力排行榜」中，台灣僅2所大學進入百強，台科大也排名全國第二，技職第一。

隨著企業對理工人才需求高漲不減，台科大國際長葉穎蓉也說，延攬外籍人才、人才留台已是當前趨勢，台科大國際生在這波浪潮之下已成為各大企業詢問及攬才的對象。

華碩共同執行長、台科大傑出校友許先越指出，華碩與台科大共同推動國際人才計畫，華碩以企業角色提供資源、台科大提供學術教育，共同培育國際學子，最終也希望以人才驅動科技產業成長，提升國際競爭力。

台科大 實習

延伸閱讀

假日來買便宜手機！蘋果iPhone 14 Pro Max直降4410元 華碩、三星這款降價萬元

雙重壓力纏身…華碩坦言Q1今年谷底 上半年持續虧損

三星聘台積電前研發大將林俊成 累計寫出500項半導體專利

台科大辦台灣印尼論壇 深化永續技術新南向

相關新聞

女宿天花板屋頂剝落2學生挫傷 台大：屋齡已近40年

國立台灣大學學生於Dcard上爆料，女三舍四樓浴室天花板今（3/21）凌晨突然坍塌，管線輕鋼架等掉落，嚇壞不少睡夢中的學...

繁星放榜嘉縣永慶高中44人摘星 66%上醫大、國立大學

嘉義縣立永慶高中今年繁星榜單相當亮眼，共有44人上榜，國立大學及醫學大學錄取率高達66%，台大、成大、清大、陽交、政大等...

台中停水47小時 中興大學部分宿舍不供洗澡

台中市7行政區今天起停水47小時，在停水區的學生多少也感受停水影響，有太平區的國小暫時關閉飲水機，而興大有些宿舍因水塔容...

台科大國際人才計畫 華碩提供訓練、職缺延攬國際生

國立台灣科技大學與華碩電腦（ASUS）推動國際人才計畫，日前簽署「華碩獎學金合作意向書」，華碩電腦於台科大設置獎助學金，...

高師大深耕大馬新南向7年 提升華文獨中合格教師資質量

高雄師範大學表示，為補強華文獨立中學難獲大馬官方的資源支持，以致合格教師比例偏低，學校7年來赴大馬開設教師教育專業文憑專...

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

AI聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，尤其在大數據及資料的蒐集功能讓不少人驚豔，但其便利性恐怕也會為校園帶來衝擊！日前有老師在課堂上試驗，讓學生分組使用ChatGPT討論議題並提出結論，試驗結果5組同學提出的結論幾乎如出一轍，讓這名老師非常驚訝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦