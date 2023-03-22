台科大國際人才計畫 華碩提供訓練、職缺延攬國際生

國立台灣科技大學與華碩電腦（ASUS）推動國際人才計畫，日前簽署「華碩獎學金合作意向書」，華碩電腦於台科大設置獎助學金，提供企業訓練、實習與正職職缺。首屆招募共吸引近五百名的國際學生報名，盼建立國際科技人才庫。

台科大與華碩合作，不僅設立「ASUS Scholarship」，此次評選後，亦提供就讀電子、電機、資工相關系所的6位碩士班同學在學期間兩年學雜費、每月生活補助金、來回機票與中文學習課程費用，每位除了補助高額獎學金外，也提供寒暑假實習機會，由職場教練親自指導，培養專業能力與增加實務經驗。

台科大校長顏家鈺表示，校內實務課程與產業緊密連結，台科大畢業生一向是企業評選最愛的科技大學畢業生，媒體雜誌「企業最愛大學生」調查，台科大都排名技職第一。在「2022年世界大學就業能力排行榜」中，台灣僅2所大學進入百強，台科大也排名全國第二，技職第一。

隨著企業對理工人才需求高漲不減，台科大國際長葉穎蓉也說，延攬外籍人才、人才留台已是當前趨勢，台科大國際生在這波浪潮之下已成為各大企業詢問及攬才的對象。

華碩共同執行長、台科大傑出校友許先越指出，華碩與台科大共同推動國際人才計畫，華碩以企業角色提供資源、台科大提供學術教育，共同培育國際學子，最終也希望以人才驅動科技產業成長，提升國際競爭力。