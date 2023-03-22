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繁星放榜嘉縣永慶高中44人摘星 66%上醫大、國立大學

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣永慶高中今年繁星有44人上榜，國立大學、醫學大學占66%。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星有44人上榜，國立大學、醫學大學占66%。圖／永慶高中提供

嘉義縣立永慶高中今年繁星榜單相當亮眼，共有44人上榜，國立大學及醫學大學錄取率高達66%，台大、成大、清大、陽交、政大等學校都有學生上榜，其中86%學生錄取前3志願錄理想校系，64%錄取心中第1志願，錄取校系刷新永慶高中新紀錄。

校方表示，楊宇意錄取台大法律系財經法學組、陳青渝錄取成大資訊工程學系、陳祐鈞錄取清大材料科學工程學系、黃正漢錄取陽明交大資訊工程學系、鄭光希錄取政大資訊管理學系，這些學生刷新永慶高中紀錄，每名學生都是創校以來錄取該校系的第1人。

校方也說，永慶高中國中部直升學生表現特別優異，占繁星推薦錄取人數62%，且直升學生占國立大學錄取人數66%，前述5名錄取台大等校的學生都是國中部直升，這些學生選擇就近入學，經過3年勤奮耕耘，如願考上理想大學。

此外，中央、中興、中正、台師大、高師大、海大、暨大、東華、台北大、北市大、高雄、嘉義、台南、屏東、宜蘭、聯合等國立大學也榜上有名，86%學生以前3志願錄取心中的理想校系，更有64%學生是以第1志願錄取理想科系。

校長郭春松說，今年錄取的校系都是未來前景看好，且具競爭力的科系，隨著AI人工智慧發展，今年錄取資訊、人工智慧、電子工程等相關系所的比例顯著較往年提高許多，展現學校開辦AI科技特色班，以及在科學與科技教育的耕耘成果。

郭春松也說，隨著永慶高中學生人數增加，申請入學和分科考試的機會越來越多，許多有高遠目標的學生不急著透過繁星升學，而是把目標放在後續申請入學和7月分科考試，由老師提供適才適性升學輔導，今年將是永慶高中很重要轉型的一年。

嘉義縣永慶高中今年繁星有44人上榜，國立大學、醫學大學占66%。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星有44人上榜，國立大學、醫學大學占66%。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星有44人上榜，國立大學、醫學大學占66%。圖／永慶高中提供
嘉義縣永慶高中今年繁星有44人上榜，國立大學、醫學大學占66%。圖／永慶高中提供

升學 台大 繁星

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