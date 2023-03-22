高師大深耕大馬新南向7年 提升華文獨中合格教師資質量

高雄師範大學表示，為補強華文獨立中學難獲大馬官方的資源支持，以致合格教師比例偏低，學校7年來赴大馬開設教師教育專業文憑專班13班次，已畢業的在籍教師超過430名，大幅提升了大馬華文獨中合格師資品質與數量。

呼應政府新南向政策，高師大持續擴大東南亞籍僑外學生來台就讀外，校長吳連賞自2016年積極開發東南亞高等教育市場，赴各國開拓與輸出教育服務，多年努力展現成績，尤其是馬來西亞。

為提升大馬華校的行政管理與經營效能，高師大與華文中學董事會的聯合組織「董總」，聯合辦理高階教育經營與行政管理境外碩士專班，前兩屆已招收華校校長、主任等高階主管39名研究生；第三屆已獲教育部核定招收30名，已有逾55人表示報考意願。高師大已將台灣高等教育服務成功輸出東南亞，累計近七年已畢業的境外專班學生達469名。

高師大表示，由於受疫情影響，這些班隊學員畢業或結業典禮無法實體辦理，有些遺憾。現疫情已緩，吳連賞帶著高師大師資培育與東南亞學相關主管，包括師資培育與就業處長譚大純處、東南亞中心主任利亮時及進修學院主任鄭漢吾，於3月赴馬來西亞吉隆坡、沙勞越詩巫及沙巴州亞庇等地，舉行教師專業文憑畢業典禮。

團隊並專程到雪蘭莪州巴生、砂勞越州詩巫、美里、汶萊，實地參訪當地華校與華教團體，並於吉隆坡會見碩士班研究生，進行面對面論文指導與情誼聯繫。吳連賞勉勵畢業生務必獨力思考，全力完成碩士論文，並力邀6月來台參加論文口試與畢業典禮。