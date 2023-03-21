台中停水47小時 中興大學部分宿舍不供洗澡

台中市7行政區今天起停水47小時，在停水區的學生多少也感受停水影響，有太平區的國小暫時關閉飲水機，而興大有些宿舍因水塔容量較小，住宿生需要到其他宿舍洗澡。

台中市7個行政區從21日上午10時起到23日上午9時停水47小時，包括北屯區、太平區及南區都位於停水範圍內，雖然學校都事先採取因應措施，但學生仍多少感受到停水的不便。

也在停水區內的國立中興大學學務處以文字訊息指出，興大台中校區3大宿舍區都備有水塔，停水期間暫仍供水。如有任一宿舍區水塔用罄，將開放其他宿舍區衛浴設備供住宿生使用。而在停水之前，宿舍已提早公告停水訊息，請住宿生提前儲水，節約用水。

目前就讀大四的興大郭姓住宿生告訴中央社記者，事前都在公布欄得知停水的訊息，目前宿舍內上廁所的沖水及洗手台的盥洗都有供水，但洗衣機暫時不能使用。

郭姓學生指出，他住的宿舍是興大二村，因為水塔比較小，為了能保留供水提供上廁所及洗手台使用，所以洗澡要到另外的男生宿舍，只有這點比較不方便，但因是配合台水工程需要才停水，暫時的不便，他還可以接受。

而在小學部分，北屯區軍功國小五年級劉姓女學生表示，老師要他們在洗餐具時水關小一點，上廁所時不要每次都沖水，有臭味時再沖，但還是有水可以洗手。

太平區新光國小三年級的辜姓男童則表示，學校廁所用水正常，但飲水機關閉，所以要從家裡帶水到校飲用，不過，班導師有準備礦泉水，如果沒有帶水，也有礦泉水可以使用。他也說，下課後發現很多小吃店都沒營業，跟媽媽找了很久才買到晚餐。