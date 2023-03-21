大一生聽到系上老師說「這句話」要小心？網認同喊：還不轉系

從事的行業若與大學讀的科系無關等於白念？有網友便分享自己剛入學時，系主任所說過的一番話，原PO表示，當時以為前途一片光明，如今看來，或許該「重考逃命去」。文章一出，也引發網友共鳴，表示聽到這一番話就該做好轉系的打算了。

一名網友在PTT發文，回憶自己當年還是大一新鮮人時，曾有同學在新生座談會上，詢問畢業後的發展方向。原PO表示，當時系主任面帶微笑且自信地說「本系的畢業生，各行各業都有」。原PO說，自己當時以為這句話的意思代表很有前途，「可以在許多不同的領域發展」、「未來的路很寬廣」。

原PO接著列舉同學畢業後從事的工作，有補習班老師、公務員、拉保險、直銷、外送員，也有人轉行寫程式，「真的是各行各業都有」，但這些工作與在該系所學專長並不相關。原PO因此揶揄道，「如果下次再有大一新生聽到系主任說『本系畢業生，各行各業都有』是不是要趕快轉系或重考逃命去？」

文章一出，引來不少網友認同，表示「完了，還不轉系」、「快逃啊」、「我曾經也想吐槽，還是心裡笑笑就好」、「薪水最高是大一下就轉學那位」、「就是混一個學歷的意思，你沒有專長」。還有網友直接點名科系，「就我們哲學系阿」、「文院、社科院日常」、「你是不是在生科」。但也有網友認為正常，「誰能保證未來會從事本科相關的行業」。