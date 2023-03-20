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開發出「i-washing」洗衣機智慧偵測模組 亞大學生洗衣好方便！

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發以「i-washing」APP操作洗衣機。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發以「i-washing」APP操作洗衣機。圖／亞洲大學提供

智慧化生活進入校園！亞洲大學最近就開發一款「i-washing」洗衣機智慧偵測模組，住宿生只要打開手機APP，就能馬上知道全棟宿舍哪些洗衣機現在沒人用，可免等待就能前往洗衣，同時還能監測水電用量，省時、省水、省電，建構永續環保校園。

資訊長陳懷恩說，這套i-washing系統是與投幣洗衣機廠商產學合作的成果，由廠商出資、亞大研發設計，在投幣洗衣機上裝上智慧偵測模組，就能夠知道洗衣機是不是正在使用。而且，可以依投入衣物量多寡，自動計算洗衣機的水量、用電量，避免耗水、耗能，還可以透過模組後台得知數據，目前正在申請專利中。

校長蔡進發今到學生宿舍操作i-washing洗衣機，並了解學生的使用狀況，學生們告訴他：「靠著看APP，找到可以使用的洗衣機，可以省去等待的時間，連洗衣時間也可掌握」

蔡進發說，亞大持續推動智慧校園與永續發展，研發出智慧校園物聯網平台（AUtalk），建立智慧校園數據中心，並把相關應用整合到物聯網平台，還因此獲「2022ESG永續創新獎」，是國內大學中落實AI應用的學校。

他說，目前亞大有男宿、女宿各1棟，有72台投幣洗衣機裝置i-washing洗衣機智慧偵測模組，未來全校4棟宿舍都將裝置。

亞洲大學校長蔡進發今到學生宿舍操作i-washing洗衣機，並了解學生的使用狀況。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發今到學生宿舍操作i-washing洗衣機，並了解學生的使用狀況。圖／亞洲大學提供
亞洲大學最近就開發一款「i-washing」洗衣機智慧偵測模組，學生洗衣更便利。圖／亞洲大學提供
亞洲大學最近就開發一款「i-washing」洗衣機智慧偵測模組，學生洗衣更便利。圖／亞洲大學提供

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