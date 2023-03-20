ChatGPT來勢洶洶 新竹三所大學設專案小組討論

面對ChatGPT來勢洶洶，各大學嚴陣以待，中華大學今指出，校內教發中心已成立工作坊，請來台灣國際文教公益協會理事長魏季宏和老師們探討對教學可能造成的影響；國立清華大學也成立專案小組，討論ChatGPT及AI對大學的學術和教學的輔助和影響；陽明交通大學上周舉辦校內座談會，藉此蒐集師生使用觀點及疑慮，協助校方訂立相關規範。

對於如何防止學生利用ChatGPT作弊的情況發生？魏季宏認為，在禁用電子設備或有線上監考系統的考試較無這類問題，主要問題會出在可以讓學生帶回家做的報告上，教發中心主任吳建宏也分享曾有學生私下告訴他，利用ChatGPT自動生成的報告，竟在通識課程得到第一名的成績。

但魏季宏提醒，ChatGPT並不具備人類的判斷力與價值觀，使用者要自行判斷ChatGPT回答的可信度，多方驗證，小心使用。建議老師出作業時可設計較具有挑戰性的問題，讓學生需要經過思考和分析才能回答，就能有效防止學生利用ChatGPT來作答；另外，老師也可透過評估學生答案的可信度來做初步判斷，必要時可以要求學生解釋如何得出答案來進行驗證。

魏季宏說，與其消極禁止學生使用ChatGPT，不如正面積極看待ChatGPT所帶來的影響，鼓勵師生適當使用ChatGPT來提高教學與學習的效率，適時引導學生理解問題的本質，並培養學生具備獨立思考、探索學習與團隊合作的能力。

清大表示，去年十一月Open AI的新技術ChatGPT上線後，掀起產業熱潮，這款新的AI聊天機器人不僅能聊天、講笑話，甚至還會畫畫及寫論文、寫程式碼，將挑戰教育界教學模式，像教授如何辨識學生是否利用AI來寫作業，還有教授如何在教學上融入AI，甚至培育學生如何回應AI強勢主導的未來新世界，都是大學思考的任務。

因此，清大在上月校務會報時由校長高為元指示成立專案小組，由教務長巫勇賢擔任召集人，將召開相關會議，具體提出相應的措施，甚至建議成立台灣版的ChatGPT資訊系統。

陽明交大則分別於3月10日及14日舉辦教師與學生的校內座談會，師生在座談會上逐漸形成共識，認為ChatGPT能夠「部份協助」課程，但不應全然依靠ChatGPT。