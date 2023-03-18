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台大砸錢拚攬才！拔萃講座名額增 1年最多加薪150萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章（右）會後與媒體座談，說明拔萃講座制度。記者許維寧／攝影
台大校長陳文章（右）會後與媒體座談，說明拔萃講座制度。記者許維寧／攝影

日前中研院長廖俊智在立法院指出，台灣面臨博士班誘因、教授待遇、退休所得等三個「偏低」劣勢，不利國際競爭。國立台灣大學今天舉行校務會議，台大校長陳文章表示，台大拔萃講座名額將從過去的每年2至3名，增長為增長為每年12名，開放學院主動設定條件延攬適合的海內外優秀學者，將另外加給一年50至150萬元，經費由台大自籌。

廖俊智日前分析台灣高教三個「偏低」現況，建議提高教學研究人才的專業加給或學術研究加給。國立大學校院協會也呼籲，政府近年雖推出玉山學者方案但名額稀少，彈性薪資方案則是加薪幅度有限，台灣教授普遍只有周邊國家教授薪資的一半，也讓研究人才容易被業界挖角。

台大校長陳文章今於校務會議後與媒體座談，他表示，台大拔萃講座名額將從過去的每年2至3名，增長為增長為每年12名，開放學院訂定標準主動延攬人才，由學院推薦至學校，經學校審核通過後將另外加給一年50至150萬元。

陳文章表示，不限國籍，學院可以延攬海內外的優秀人才。又現在國科會、教育部等也多設有特殊人才獎勵，可搭配拔萃講座提升薪資。拔萃講座1年總金額估計約2000萬，4年則約8000萬，該經費不是來自於政府，完全由台大自己籌募，接下來的4年任期中款項已到位。

此外，陳文章也說，台大也鎖定50歲以下中生代學者，增設學術勵進獎及年輕學者講座，屬於一次性給予，獲獎者可得50萬，且再加上績優加給1年即可加薪100萬。

國內制度對資深教師設有國科會傑出獎，年輕學者則有哥倫布計畫和愛因斯坦培植計畫。陳文章說，國內制度對於中生代學者的鼓勵相對較少，學校推動學術勵進獎及年輕學者講座，1年經費約1000萬，4年約4000萬，也已經找到相關經費，學校留才攬才要主動出擊，而非等學者自己找上門。

蔡政府近年推動前瞻計畫，陳文章表示，前瞻基礎建設沒有提到人才，實則應包括培育高階人才和領袖人才，過去政府已針對僑生延攬做過努力，希望未來也能針對博士生、高階人力培植延攬。

「我們（國內）的薪資確實不高。」陳文章說，希望政府、學界一同努力，透過誘因延攬人才也是前瞻基礎建設非常重要的一環。

台大 陳文章 薪資

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