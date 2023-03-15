中信金與6所大學合作 打造全台規模最大跨校課程

隨著金融科技創新腳步加快，人才培育愈發重要，中信金控今表示，從去2022年就起攜手政大金融科技研究中心主導的「五校聯盟」開設選修課程，今年擴大規模加入中信金融管理學院，共同規劃兼具學術理論與企業實務的授課內容，吸引橫跨6校近200名同學選修，為台灣最具規模的金融科技聯授課程。

「五校聯盟」由政大、清大、輔大、淡大、逢甲合組，中信金去年首度攜手五校聯盟的產學合作課程，修課同學對中信金提供的實務分享、體驗設計工作坊，與「以競賽取代期末考」過程中業師一對一悉心指導印象深刻。參考上屆修課同學的反饋，本屆課程加強「課堂互動」，包含企業實務案例討論、設計思考實作體驗；創新提案競賽將強化「實戰經驗」，除有業師指導，另安排去年優勝團隊傳承經驗，加速同學掌握創新實作的關鍵，今年更邀請中金院加入。

本屆的期末決賽將移師新創場域舉行，由六校老師與中信金各子公司主管擔任評審，讓同學實際體驗創業團隊與潛在投資者「Idea Pitch」的過程。

對於中信金控持續深化與六校合作，政大金融科技研究中心主任王儷玲表示，本課程是全台最創新的課程，合作邁入第二年，希望跳脫傳統大學授課模式，訓練同學獨立思考、創新思維、解決問題、口語演說等課本外的重要能力。中信銀數位金融處處長羅至善表示，這門課不只有專業知識，更有中信金各領域的導師團隊協助同學動手做創新，培養跨領域思維，與同學共同開啟金融創新「數位文化運動」。

課程內容安排上，中信金規劃金融科技發展趨勢及數位轉型的實務分享，並透過創新工作坊讓同學實作設計思考的過程；時下最具討論熱度的數位資產與元宇宙領域，由輔大教授高銘淞及中金院教授李桐豪講授包含如何評估數位資產價值、元宇宙金融治理等議題；政大教授王儷玲聚焦在金融科技基礎理論，如AI、區塊鏈、開放銀行的趨勢發展與監理思維，更邀請到Gartner與Visa的業師分享全球最新趨勢；清大教授韓傳祥、逢甲教授陳彥志、與淡大教授趙慕芬著重技術發展領域，則講授AI、區塊鏈、IoT與保險科技、雲端及資安相關金融應用。

取代傳統考試的企業級提案實作亦為學程一大特色，以圍繞新興金融趨勢的商業模式、數位原生世代的客群經營創新及新型態數位工具的通路創新等不同構面出發，鼓勵來自六校多元系所的同學跨專業組隊。搭配不同業務領域導師群的指導，由各校教授與中信金控各子公司主管組成專業評審團，以企業內部創新提案的標準進行評選，培養同學進入職場必備的實戰能力。

中信金控希望透過與專業院校的深度合作，打造高品質的金融科技課程典範，培養快速銜接產業實務的金融科技創新人才，厚植企業競爭實力。