泰國坦亞布里皇家理工大學到屏科大參訪 洽談雙聯學制
疫情影響，高教間國際交流受限，屏東科技大學以線上互動、教學等模式突破藩籬，泰國坦亞布里皇家理工大學 （Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT)在校長Assoc. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art帶領，參訪屏科大，與校長張金龍洽談雙方交流，到農學院洽談兩校開辦雙聯學制可行性。
張金龍說，期待兩校未來有更多關於永續議題合作，開啟未來更多新領域的合作機會，更期待師生互動、研究教學等皆能共創豐碩成果，雙方相互借鏡，為農業永續發展著力。
RMUTT校長Assoc. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art會中說，疫情影響下，透過線上課程與屏科大交流，邊境解除後，未來師生互訪便能有更多互動的機會。
RMUTT與屏科大在2011年簽署合作協議書後成為姊妹校，雙方交流頻繁且領域多元，往來合作密切。除該校學生來校就讀，每年選送短期研修生至本校養殖系、餐旅系、食品系等系所交換實習。
此次參訪，國際事務處安排到屏科大永續農場的綠能溫室、模擬食品GMP工廠、食品加工廠、管理學院資訊管理系等系所單位，雙方師長互動將未來兩校合作開創更多契機。
泰國坦亞布里皇家理工大學（Rajamangala University of Technology Thanyaburi）是泰國9所皇家大學之一，1975年創辦，原是泰國一所職業技術學院的一個校區，1999年升為皇家職業技術大學。並自2005年從皇家職業技術大學中分離出來，成為具有高等教育和學術研究雙重功能的綜合性理工大學，教學質量受到國內外同行的普遍好評。
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