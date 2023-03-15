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陽明交大辦校內座談會 師生討論生成式AI工具使用觀點

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交通大學於分別於3月10日及14日舉辦教師與學生的校內座談會，透過多方討論蒐集師生對生成式AI工具（ChatGPT）的使用觀點及疑慮。圖／陽明交通大學提供
陽明交通大學於分別於3月10日及14日舉辦教師與學生的校內座談會，透過多方討論蒐集師生對生成式AI工具（ChatGPT）的使用觀點及疑慮。圖／陽明交通大學提供

陽明交通大學於分別於3月10日及14日舉辦教師與學生的校內座談會，透過開放的多方討論蒐集師生對生成式AI工具（ChatGPT）的使用觀點及疑慮，藉此協助校方訂立相關規範；師生在座談會上逐漸形成共識，認為ChatGPT能夠「部份協助」課程，但不應全然依靠ChatGPT。

陽明交大指出，10日召開生成式人工智慧教與學的教師論壇，與會教師一致認為面對跨世代的科技應用，應朝正面積極的態度面對，結合學校電機、資訊、生醫等優質研發領域，多方面發展人工智慧技術及應用，發揮學校作為頂尖研究型大學的優勢。

14日則邀請學生一同討論「用人類智慧聊聊人工智慧」的活動，實體場次有130多名學生參與，線上同步直播也達175人次加入討論。

針對ChatGPT對於學習的幫助，有學生以個人經驗指出，對於上課遇到不會的知識，可以給予詳細且通用的答案；也有學生表示其適用於跨領域合作，能夠了解不同領域的基礎知識和術語。

也有部分學生反應對於ChatGPT所給予的內容抱持存疑態度，認為在使用過程中需要具備足夠的背景知識、搭配資料檢證的能力，才能判斷內容真假；更有學生指出，ChatGPT無法理解較複雜的學科（如高階統計），因此在使用後反而需要花更多時間扭轉ChatCPT的錯誤。

陽明交大表示，師生達成共識，認為學生若完全以ChatGPT寫作，會喪失作業表達個人獨特論點的意義，且無法反映課程內容的吸收，使老師不易掌握學生的學習狀況。

陽明交大指出，有些老師對ChatGPT的態度是正向開放，鼓勵學生將其作為工具來使用，舉例來說，有學生提到，老師會在課堂中要求學生操作ChatGPT，並對其結果討論、交流，給予學生正確的使用觀念。此外，更有多個院所的老師表示，未來將會把ChatGPT融入教學目標，如科法所欲開課教導學生使用ChatGPT整理並產生法律相關文件。

陽明交通大學副校長周倩說，考試和作業是為了達到教學目的的必要之惡，若並非由學生執筆，則無法達到教學目標。

周倩表示，目前陽明交大也成立了生成式人工智慧應用於大學之教與學研議小組，近期也將透過教師及學生的回饋，擬定生成式人工智慧的使用政策及參考指引，作為師生使用的依據。

ChatGPT是人工智慧技術應用的跳躍性發展，儼然成為未來趨勢。周倩表示，學校作為頂尖研究型大學，一直很關注人工智慧的領域，更應該結合電機、資訊、生醫、人文等領域，以多面向深化人工智慧的研究，在此願景下，學校將融合學術倫理與校內共識，修訂相關參考指引及規範。

教務長陳永昇表示，生成式人工智慧對大學的教與學的確帶來了新的挑戰，因此培養學生的科技（AI）素養能力，是非常重要的工作，除了運算思維、機器學習等技術面向的精進外，提升資訊識讀、獨立思考及批判的能力，都是未來重要的推動方向。

在教師方面，也可利用人工智慧科技優化教學品質，及思考多元評量的可行性及實踐，學會利用科技創造新的知識，而非被科技所限，是未來高等教育重要的任務。

ChatGPT 陽明交大 陽明交通大學

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