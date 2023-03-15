金門大學攜手美商3M簽訂備忘錄 迎向產學合作新藍海

國立金門大學為橋接該校技術與產業發展需求，昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」，由金大校長陳建民和美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖代表雙方簽約。校方表示，期盼透過此次的簽約，促進雙方跨領域產學合作，並提供該校師生參訪和實習，以達到學用合一的目的。

金大校長陳建民表示，該校鼓勵學生實踐「真知、力行、兼善天下」校訓，且金門通達四方的地理優勢，建構該校的全球校際合作網絡，養成同學扎根金門、放眼天下做大事的格局。陳建民說，1969年美商3M公司在台灣成立3M台灣子公司，迄今產品跨足醫療、交通、電子、電機、資訊等多元領域，是全球知名的標竿企業，盼此次的合作夥伴關係，能共創雙贏。

美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖指出，3M秉持永無止境的挑戰精神，目前業務組織分為工業、安全防偽暨專業防護材料、圖識暨標誌、醫療保健、光學、電子電力暨通訊、交通運輸、消費及辦公用品等八大產品事業群，以領先的科技研發技術、提供客戶根本的解決方案，並多次獲得政府及社會團體的高度肯定。仝漢霖說，希望此次的雙方合作，能共創產學合作的新藍海。