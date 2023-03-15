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金門大學攜手美商3M簽訂備忘錄 迎向產學合作新藍海

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」，與會代表合影。圖／校方提供
金門大學昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」，與會代表合影。圖／校方提供

國立金門大學為橋接該校技術與產業發展需求，昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」，由金大校長陳建民和美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖代表雙方簽約。校方表示，期盼透過此次的簽約，促進雙方跨領域產學合作，並提供該校師生參訪和實習，以達到學用合一的目的。

金大校長陳建民表示，該校鼓勵學生實踐「真知、力行、兼善天下」校訓，且金門通達四方的地理優勢，建構該校的全球校際合作網絡，養成同學扎根金門、放眼天下做大事的格局。陳建民說，1969年美商3M公司在台灣成立3M台灣子公司，迄今產品跨足醫療、交通、電子、電機、資訊等多元領域，是全球知名的標竿企業，盼此次的合作夥伴關係，能共創雙贏。

美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖指出，3M秉持永無止境的挑戰精神，目前業務組織分為工業、安全防偽暨專業防護材料、圖識暨標誌、醫療保健、光學、電子電力暨通訊、交通運輸、消費及辦公用品等八大產品事業群，以領先的科技研發技術、提供客戶根本的解決方案，並多次獲得政府及社會團體的高度肯定。仝漢霖說，希望此次的雙方合作，能共創產學合作的新藍海。

金大表示，未來雙方將積極促進產學間的交流，透過專業實習與見習機制，共創未來產學連結的新格局。此次參與簽約的金大師長，尚有主任秘書蔡宗憲、食品科學系主任李欣玫、吳俊毅教授等人與會，共同見證雙方合作儀式。

金門大學昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」。圖／校方提供
金門大學昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」。圖／校方提供
金門大學昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」，由金大校長陳建民和美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖代表雙方簽約。圖／校方提供
金門大學昨日與美商3M台灣子公司簽訂「產學合作備忘錄」，由金大校長陳建民和美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖代表雙方簽約。圖／校方提供

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