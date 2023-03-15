師生交流培育人才 清華大學與伊利諾大學系統簽訂合作備忘錄

清華大學天在新竹校本部與全美最頂尖的公立大學之一伊利諾大學系統簽訂合作備忘錄，未來除學生交換、教師互訪，也將全面合作展開半導體、生物醫學、電動車、材料科學、華語教學等領域的研究交流與人才培育。

伊利諾大學系統包括厄巴納-香檳、芝加哥、春田3所大學，以提供多元化課程著稱，其中香檳分校創立最早，始於1867年，歷年就有18位諾貝爾獎得主。清大早在2020及2021年即分別與芝加哥分校及香檳分校簽訂合作備忘錄，此次與伊利諾大學系統總校簽訂合作協議，也將春田分校含括在內。

伊利諾大學本學期也有一名博士生及1名大學生在教育部的優華語獎學金補助下，來到清大交換。

清大校長高為元今在教育部代表見證下，與伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy L. Killeen）簽訂合作備忘錄，並就「全球高教機會與挑戰」主題展開對談。兩校校長都強調培養學生跨領域多元學習的能力，以面對人類下一世代的挑戰。

高為元指出，清大校務發展重點策略之一，就是要培育具備跨領域多元學習能力的學生；伊利諾大學的學術表現卓越，如今兩校全面提升交流層面與深度，將帶給清大師生更多跨領域、跨文化的探索機會，也歡迎伊利諾師生來台體驗清華文化。

柯霖表示，這已是他第五次或第六次來台灣了，伊利諾一直很重視與清華大學的伙伴關係，也同樣重視培養學生多元的能力；比如在疫情發生時，就需要醫學、社會經濟等全方位的解決方案。他認為此次簽訂的備忘錄將全面提升兩校師生的互動，並開展新的合作，如半導體及環境永續等。

清大表示，前兩年受到疫情影響，雙方學生交換與教師互訪的人數較少。但隨著解封及國境開放，今年開始雙方的交流將更為密切，已有3位清華學生申請到伊利諾大學香檳分校及芝加哥分校交換。

清大醫工所碩二生劉羽禾今年秋天將到伊利諾大學芝加哥分校交換1年。她說，伊利諾大學芝加哥分校擁有全美數一數二的醫學院，她專注的研究領域是視覺影像與檢測，希望赴美後可以更深入這方面的研究。

清大電機系大三生陳彥岐則將在明年春天到伊利諾大學香檳分校交換1學期。他說，伊利諾大學香檳分校歷史悠久、是全美理工領域最頂尖的名校之一，他本來就有赴美攻讀研究所的計畫，因此在系上教授的大力推薦下，提早在大學階段就申請到香檳分校交換。