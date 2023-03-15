義守大學展小聯合國能量 聖露西亞未來女醫奪后冠
義守大學有來自40多國、近1500名境外生，校園宛如「小聯合國」，校方全方位建構智慧科技、醫學、商管、工程、傳媒、語文和觀餐七大領域的全英學分學程，每年固定在年初或年底辦長達一個月的「國際義術節」與「國際大使競賽」等活動，跨域、跨文化學習成為義大學子的優勢。
義守大學年度雙語盛會「國際文化大使競賽」，被視為義大校園每年重頭戲，有來自台灣、日本、印尼、泰國、越南、菲律賓、吉爾吉斯及聖露西亞等8個國家學生進入總決賽，選拔過程競爭激烈，包含語言表達能力、服裝儀態、機智問答與臨場反應等關卡，考驗參賽者實力。
精采的活動內容吸引約100名文山高中、三民家商、仁武高中、小港高中、楠梓高中等師生共襄盛舉，參與的高中生深刻感受到國際化校園多元學習風氣，仁武高中校長余忠潔對活動讚譽有加，期許未來能安排更多師生參與義守大學活動。
觀光餐旅學院廚藝學系印尼僑生黃建智獲國際文化大使男子組冠軍，他說，希望藉國際大使身分打破文化隔閡，增加台灣生與境外生交流互動機會。
醫學院學士後醫學系學生塔妮卡來自聖露西亞，她以聖露西亞傳統服飾Wob Dwiyet為靈感，加入加勒比海傳統圖騰－馬德拉圖案、國鳥等意象，讓來自全球各國學生從異國服裝認識不同國家文化，近期抱回女子組冠軍。
地主隊台灣代表黃姿馨說，她就讀台東均一實驗高級中學時，深受義守大學全英教學環境吸引，毅然選擇國際傳媒暨娛樂事業管理學系就讀，課程採取全英文授課，國際活動也相當豐富，能墊高視野。
擔任主持人的大眾傳播學系學生陳映均指出，透過大型文化活動交流，不僅能提升英語會話能力，也能增加自信，是大學生涯中最難忘的回憶。國際及兩岸事務處處長李嘉崑指出，義守大學藉豐沛的國際化能量，提供學子在海外交流與實習，藉由籌辦雙語活動機會，培育更多國際化全方位人才，對境外學生、本國學生來說，都是最實質的知識受惠者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言