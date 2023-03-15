義守大學展小聯合國能量 聖露西亞未來女醫奪后冠

義守大學有來自40多國、近1500名境外生，校園宛如「小聯合國」，校方全方位建構智慧科技、醫學、商管、工程、傳媒、語文和觀餐七大領域的全英學分學程，每年固定在年初或年底辦長達一個月的「國際義術節」與「國際大使競賽」等活動，跨域、跨文化學習成為義大學子的優勢。

義守大學年度雙語盛會「國際文化大使競賽」，被視為義大校園每年重頭戲，有來自台灣、日本、印尼、泰國、越南、菲律賓、吉爾吉斯及聖露西亞等8個國家學生進入總決賽，選拔過程競爭激烈，包含語言表達能力、服裝儀態、機智問答與臨場反應等關卡，考驗參賽者實力。

精采的活動內容吸引約100名文山高中、三民家商、仁武高中、小港高中、楠梓高中等師生共襄盛舉，參與的高中生深刻感受到國際化校園多元學習風氣，仁武高中校長余忠潔對活動讚譽有加，期許未來能安排更多師生參與義守大學活動。

觀光餐旅學院廚藝學系印尼僑生黃建智獲國際文化大使男子組冠軍，他說，希望藉國際大使身分打破文化隔閡，增加台灣生與境外生交流互動機會。

醫學院學士後醫學系學生塔妮卡來自聖露西亞，她以聖露西亞傳統服飾Wob Dwiyet為靈感，加入加勒比海傳統圖騰－馬德拉圖案、國鳥等意象，讓來自全球各國學生從異國服裝認識不同國家文化，近期抱回女子組冠軍。

地主隊台灣代表黃姿馨說，她就讀台東均一實驗高級中學時，深受義守大學全英教學環境吸引，毅然選擇國際傳媒暨娛樂事業管理學系就讀，課程採取全英文授課，國際活動也相當豐富，能墊高視野。