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靜宜大學觀光系學生 企業最愛名列全台第4

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜觀光系研發「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論等專業，不僅簡化專業理論，並鏈結業界實務，學生體驗「玩中學、學中玩」。圖／靜宜大學提供
靜宜觀光系研發「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論等專業，不僅簡化專業理論，並鏈結業界實務，學生體驗「玩中學、學中玩」。圖／靜宜大學提供

遠見雜誌2023企業最愛大學生排行榜出爐，靜宜大學觀光事業學系獲「觀光休閒類」全國第４名，觀光系主任張柏文表示，靜宜觀光系不斷超前佈署，培養學生多元專長及資訊力，更強調實務與產業連結；學生透過實習能瞭解產業資訊及需求，使靜宜觀光系畢業生在企業最愛的排名大躍進。

很多人對觀光系總有畢業後擔任領隊或導遊的傳統刻板印象，觀光系主任張柏文表示，「觀光」是跨領域整合產業，輔導學生考取證照只是一小部分。靜宜觀光系隸屬管理學院希望透過創新課程，培育學生資訊、管理、外語及行銷等跨領域整合能力；培養未來中高階層管理人才，這也是綜合大學與科技大學最大的區別。

觀光系教授吳政和說，該系成立於1987年，有35年歷史，也是全國各綜合大學中，率先將課程規劃為餐旅館管理、旅遊產業經營、休閒遊憩規劃管理及觀光資訊等四大領域；並具備中餐、西餐、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備協助教學的學校。專任教師及助教群不乏國寶級大廚，實務教學軟硬體實力雄厚，建構全方位的學習加值鏈。

吳政和表示，觀光系資源相當豐富，校友分布產官學研各領域，並培養許多大專院校、高職觀光相關科系教師；吸引眾多產業界高階經理人及科技大學等教師來進修、學習第二專長。

張柏文說，全球各行業走向資訊化，靜宜觀光系更於1994年起就推動資訊課程，聘請專任資訊老師並設有畢業門檻。為激發學生學習興趣、瞭解連鎖餐飲經營策略；研發「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論、餐廳經營管理職掌分工，不僅簡化專業理論知識，並鏈結業界實務，讓學生體驗「玩中學、學中玩」。

靜宜觀光系也引領學生成立啡同凡饗、美食說客、休閒園藝、 目不轉睛及烹調藝術等自主增能社群；並透過菁英實習加上學長姊帶領，減少職場新鮮人摸索的時間，畢業後立即能投入職場，不怕找不到工作。

靜宜以教學實踐研究計畫，實施雇主與學生相關問卷調查及訪談分析，並發表論文，以洞燭業界需求，並轉譯於教學活動中。同時利用高教深耕計畫經費，在晚上開設領隊、導遊等專業證照輔導課程，提供學生免費參加。系上老師也自發性陪伴與輔導，使靜宜觀光系學生通過率高於全國平均，境外生透過實習留台工作的機會高，學生從中也培養學習態度，曾是全台最年輕的觀光局長就是靜宜觀光系畢業的高材生。

靜宜觀光系資源豐富，校友分布產官學研各領域，並培養許多大專院校、高職觀光相關科系教師；並吸引產業界高階經理人及科技大學等教師前來進修。圖／靜宜大學提供
靜宜觀光系資源豐富，校友分布產官學研各領域，並培養許多大專院校、高職觀光相關科系教師；並吸引產業界高階經理人及科技大學等教師前來進修。圖／靜宜大學提供
靜宜大學觀光系學生， 企業最愛名列全台第4。圖／靜宜大學提供
靜宜大學觀光系學生， 企業最愛名列全台第4。圖／靜宜大學提供
靜宜觀光系不斷超前佈署，培養學生多元專長及資訊力，更強調實務與產業連結。圖／靜宜大學提供
靜宜觀光系不斷超前佈署，培養學生多元專長及資訊力，更強調實務與產業連結。圖／靜宜大學提供
靜宜觀光系培育學生資訊、管理、外語及行銷等跨領域整合能力，培養未來中高階層管理人才。圖／靜宜大學提供
靜宜觀光系培育學生資訊、管理、外語及行銷等跨領域整合能力，培養未來中高階層管理人才。圖／靜宜大學提供

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