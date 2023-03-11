台大杜鵑花節回歸實體活動 蔣萬安：力挺周邊建設

博士班讀了十幾年還畢不了業？清華大學統計，每一屆博士班從入學後，直到八年級、九年級都還有各約20人，甚至有頂大博士生「技術性重考」再入學讀到16年。台大每年也有近900名博士生休學。政大法律系教授王文杰表示，應公布博士班「修成正果」畢業人數、「修業年限」的黑數，看看有多少人走到最後，他更直言，有些博士班早該關了。

2023-03-11 11:30