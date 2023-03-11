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台大杜鵑花節回歸實體活動 蔣萬安：力挺周邊建設

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
時隔三年，今年2023年「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」再度回歸實體活動。記者林俊良／攝影
時隔三年，今年2023年「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」再度回歸實體活動。記者林俊良／攝影

時隔三年，今年2023年「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」再度回歸實體活動，杜鵑花節配合升學季，今年主題為「杜鵑迎風開，學子築夢來」。台北市長蔣萬安上午也出席開幕表示，他人生中無法就讀台大，但市府會全力支持周邊建設，協助培養更多優秀人才。

台大校長陳文章表示，1959年陽明山仰德大道整修，北市府將榕柏和杜鵑花贈與台大，才有今天茂盛的杜鵑花，且杜鵑花更是北市的市花。

台北市長蔣萬安致詞表示，台大拋磚引玉，打造杜鵑花校園平台，雖然人生中無法就讀台大，但市府會全力支持周邊建設，協助培養更多優秀人才；也盼與台大合作，為國舉才，吸引更多學生入學。

2023年「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」回歸實體活動，杜鵑花節配合升學季，今年主題為「杜鵑迎風開，學子築夢來」。記者林俊良／攝影
2023年「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」回歸實體活動，杜鵑花節配合升學季，今年主題為「杜鵑迎風開，學子築夢來」。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右三）、台大校長陳文章（右二）等上午主持「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」揭幕儀式。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右三）、台大校長陳文章（右二）等上午主持「台灣大學杜鵑花節暨學系社團博覽會」揭幕儀式。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安致詞表示，市府會全力支持周邊建設，協助培養更多優秀人才；也盼與台大合作，為國舉才，吸引更多學生入學。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安致詞表示，市府會全力支持周邊建設，協助培養更多優秀人才；也盼與台大合作，為國舉才，吸引更多學生入學。記者林俊良／攝影

杜鵑花 台大 蔣萬安

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