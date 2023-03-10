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長庚大學與輝瑞簽署產學合作 培育後疫情醫藥人才

中央社／ 桃園10日電

長庚大學醫學院、智慧運算學院今天與輝瑞大藥廠簽署產學合作備忘錄，雙方將經由學生實習以及業界協同教學，培育後疫情時代醫藥產業人才。

長庚大學發布新聞稿指出，校長湯明哲與輝瑞大藥廠總裁葉素秋締約；湯明哲致詞時指出，輝瑞是全球知名的生物製藥公司，長庚大學教學與研究能量也很豐沛，這次合作將聯手育才，成為產學合作典範。

葉素秋說，輝瑞致力於產官學合作，繼日前與林口長庚醫院簽署「醫藥研究聯盟」，未來也將與長庚大學、醫院合力驅動國內後疫情時代醫療生技產業的發展與轉型；期待透過這次的產學合作，讓台灣新世代人才加快接軌國際、拓展視野速度。

長庚大學臨床試驗與評估碩士班主任張啟仁指出，從新醫療科技研發、上市前臨床試驗執行，到上市後再評估過程等，都會帶動國內外醫療產業轉型，因此，相關專業人才培訓也格外重要。

長庚大學表示，已在生物醫學系規劃「基礎臨床試驗學程」與「臨床試驗與評估碩士班」，是全台唯一以培育臨床試驗與醫療科技評估雙軌人才教育單位，未來將透過企業實習等，帶動產學雙方在疾病負擔、醫療資源利用、療效等方面研究合作。

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