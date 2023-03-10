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嘉大展現蝴蝶蘭育種量能 再獲蘭展大獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大園藝學系四年級學生蔡維仁以「蘭花世界恐龍大冒險」榮獲景觀佈置競賽第一名。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝學系四年級學生蔡維仁以「蘭花世界恐龍大冒險」榮獲景觀佈置競賽第一名。圖／嘉義大學提供

嘉義大學園藝學系師生以「蘭花世界恐龍大冒險」獲2023台灣國際蘭展佈置競賽第一名，而蝴蝶蘭育種團隊培育的斑點線條花大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系獲得該組個體花競賽第一獎，另榮獲黑斑迷你花組第一獎的民間生科公司的作品也是來自嘉大的技轉品種；嘉大農學院院長沈榮壽表示，園藝技藝中心致力於蝴蝶蘭育種與研究獲獎無數，今年同時有2個品種獲第一獎，顯現嘉大蝴蝶蘭育種厚實量能。

2023台灣國際蘭展在台南市後壁區烏樹林蘭花生物科技園區舉行，嘉義大學園藝學系師生以「蘭花世界恐龍大冒險」與「侏羅奇緣」為題，參加「第四屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」，從參展學校26個作品中脫穎而出，分別榮獲第一名與佳作。園藝學系蝴蝶蘭育種團隊培育出的斑點線條花大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系，以植株型態優美、花型飽滿、質地細膩且斑點明亮，吸引評審青睞，獲得本屆蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第一獎。嘉大技轉品種「嘉大辛尼亞」由龍鼎生命生物科技公司參展，也榮獲黑斑迷你花組競賽第一獎。

嘉大蝴蝶蘭育種計畫主持人兼農學院院長沈榮壽表示，園藝技藝中心致力於蝴蝶蘭育種與研究，歷年獲獎無數，今年同時有兩個品種(系)獲第一獎，顯現蝴蝶蘭育種厚實量能，成效斐然，對蘭花科研與人才培育貢獻良多，未來將深耕蘭花特色人才培育，善盡大學社會責任。同時恭喜景觀競賽獲獎同學，發揮蘭花專業展現其景觀規劃設計功力，獲得台灣頂尖花藝設計評審委員的肯定，實屬不易。

蘭花景觀布置競賽第一名嘉大園藝學系四年級學生蔡維仁表示，作品設計靈感來自電影「侏羅紀公園」，以紅色腎藥蘭模擬噴發中火山、石斛蘭模擬宏偉的瀑布及狐狸尾蘭模擬飛行中的翼龍，利用各元素將蘭花與恐龍融合為主題造景，配合恐龍的音效，用聽覺帶入視覺，彷彿真的走入一個被蘭花包圍的恐龍世界。園藝系二年級佳作作品以「侏羅奇緣」為主題，從生活化切入把蘭花設計成與人共榮的空間，結合枯山水景觀，獲得評審好評。

院長沈榮壽表示，嘉大園藝學系除有花卉、果樹、蔬菜及造園等特色研發團隊外，也發展國內首屈一指的跨領域「蘭花生技」特色學程，培育蘭花產業需求的跨領域人才。蘭花生技學程的核心課程以經濟蘭花作物為標的，深化「蘭花生技人才培育」的縱深，培育能與產業鏈結並立即接軌的蘭花專業人才。今年透過教育部高教深耕計畫甄選44位學生參與2023台灣國際蘭展各項業務，學習策展與布展能力，以及中英文導覽解說，讓人才與產業和國際接軌，將蘭花專業所學結合於蘭花展覽會上，頗受好評。

副總統賴清德頒獎予嘉大園藝系四年級蔡維仁。圖／農委會科技處長王仕賢提供
副總統賴清德頒獎予嘉大園藝系四年級蔡維仁。圖／農委會科技處長王仕賢提供
嘉大園藝學系培育學生協助2023台灣國際蘭展進行中英導覽解說。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝學系培育學生協助2023台灣國際蘭展進行中英導覽解說。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝學系二年級學生陳大中以「侏羅奇緣」榮獲景觀佈置競賽佳作。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝學系二年級學生陳大中以「侏羅奇緣」榮獲景觀佈置競賽佳作。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝學系蝴蝶蘭育種團隊榮獲2023台灣國際蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第一獎。圖／嘉義大學提供
嘉大園藝學系蝴蝶蘭育種團隊榮獲2023台灣國際蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第一獎。圖／嘉義大學提供
嘉大技轉給龍鼎生命生物科技公司的品種「嘉大辛尼亞」，榮獲黑斑迷你花組競賽第一獎。圖／嘉義大學提供
嘉大技轉給龍鼎生命生物科技公司的品種「嘉大辛尼亞」，榮獲黑斑迷你花組競賽第一獎。圖／嘉義大學提供

蝴蝶 園藝 恐龍

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