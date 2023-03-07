母愛面子嗆「讀私立大學丟臉」他想辦學貸嘆：為什麼要逼我？

學測成績放榜後，許多同學面臨大學、科系的選擇，日前有考生發文苦惱，學測成績能上理想的私立大學，媽媽卻情緒勒索要求再拼國立大學，對此許多網友建議「自己的人生自己作主」，不過也有人提出選擇國立大學的優點。

有考生在臉書社團「匿名2公社」發文表示，學測成績能上想要的私立大學，未來打算辦助學貸款、打工賺取學費，不造成家中開銷負擔，但媽媽卻因為阿姨的建議，要求再考分科測驗拼國立大學，更情緒勒索「親戚的小孩都是國立大學，上私立就是丟臉，如果堅持就要死給你看」，原PO大嘆「為什麼一定要這樣逼我？面子跟我面子就比較重要？」

貼文一出，許多網友建議，「跟她說自己已經衡量實力，拼國立到時候落榜重考更丟臉」、「辛苦了，請再繼續和家長溝通，私底下找爸爸，讓爸爸去和媽媽說」、「自己的人生自己作主，自己好好讀書比較重要」、「重點是科系，不是國立私立」、「建議這位孩子反問你爸媽，親戚的都提供哪些優勢能否也請她提供」。

不過還有人留言，「現在不重要，出社會填履歷，你就知道名牌大學的重要」、「除非讀很猛的私校科系，不然一律建議拼國立，家裡沒田沒房，畢業也是當人雇員的份」、「助學貸款，一畢業就先負債80萬，你真覺得好賺嗎？」、「現在國立大學真的很好考了，四年至少省50萬」、「身為過來人，媽媽的面子比你還重要，有些父母就是這樣」。