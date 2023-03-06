國科會傑出研究獎出爐 成大5人獲獎含第一位人文領域

國家科學及技術委員會公布111年度傑出研究獎，國立成功大學共獲得5席，包括台灣文學系教授吳玫瑛、土木工程學系（所）特聘教授吳致平、數學系暨應用數學所教授吳恭儉、藥理學科暨研究所特聘教授沈孟儒、物理學系（所）特聘教授陳則銘。其中包括新上任校長沈孟儒，特別的是吳玫瑛教授為成大第一位人文領域得獎者。每位獲獎人將由國科會頒發獎勵金90萬元。

成大指出，吳玫瑛研究專長為兒童文學、青少年文學、跨國文學與文化研究、圖像敘事、檔案研究、性別研究，現任成大華語中心主任，是成大第一位在人文領域得到國科會傑出研究獎的老師。

吳致平研究專長為計算力學、有限元素法、多壁奈米碳管和多層石墨烯板力學分析、智能材料板殼力學分析、無網格方法、三維局部和非局部彈性力學／壓電力學。這是吳致平第二度獲得國科會傑出研究獎。

吳恭儉專長領域是偏微分方程，在校主要教授氣體動力學方程的數學理論，包含波茲曼collision opertator及傳輸方程的基本性質。曾獲106年吳大猷先生紀念獎。

沈孟儒目前是成大新任校長，並曾任成大醫學院附設醫院院長，其專長領域是基因體醫學、藥物開發、分子生物學、細胞生物學。曾獲得台灣藥理學會李鎮源教授傑出研究獎、財團法人雷射醫學文教基金會優秀論文獎、科技部傑出研究獎、中華民國醫師公會全國聯合會109年防疫特殊貢獻獎等。

陳則銘研究專長為介觀物理、奈米電子、量子元件，研究興趣主要為量子傳輸相關領域，著重於開發各式新穎量子元件以探索物理問題並使其能運用於未來科技。曾獲得科技部「吳大猷先生紀念獎」、中央研究院「年輕學者著作獎」、傑出人才發展基金會「年輕學者創新獎」等

成大表示，國科會傑出研究獎是為了獎勵研究成果傑出之科學技術人才，長期從事基礎或應用研究，以提升我國學術研究水準及國際學術地位，創造社會發展與產業應用效益，展現科研成果之多元價值，增強國家科技實力。111年度傑出研究獎共有80名學者及研究人員獲獎。

根據遴選作業要點，申請人除應符合科技部補助專題研究計畫主持人資格外，「基礎研究類」的研究成果以突破科學問題為主，並具備學術原創性或具重要學術價值，或是研究成果具學理創新性，對學術發展有重大影響及貢獻。「應用研究類」研究成果則以解決實務問題為主，對經濟、社會、民生福祉、 環境永續、產業效益等具前瞻科技創新，改善人類生活之知識與技術，具有重大貢獻及有具體事實者。