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嘉義大學森林週 捐發票換苗木

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義大學森林暨自然資源學系在6日至12日辦理森林特色週活動，民眾可以3張發票換1株苗木，至多可換2株，將有2400株供領取，發票將全數捐贈給公益性質的環境協會。

嘉大森林暨自然資源學系森林特色週將於6日至12日在蘭潭校區學生活動中心一樓展開，今年以宣導植樹造林綠美化為主，特別準備月橘、小葉赤楠、春不老、濕地松、相思樹、光臘樹、蘭嶼肉桂、楓香、鐵冬青、過山香、烏皮九芎等，約2400株台灣原生樹種苗木供民眾用發票換取。

嘉大今天發布新聞稿指出，苗木於6日至11日每日下午1時至4時在蘭潭校區學生活動中心保健室旁中庭發放，每天提供400株，開始前20分鐘依序發給前200名排隊民眾號碼牌，每人以3張1、2月發票換1株，至多可換2株，樹苗不可重複。領取民眾須自備環保容器。

嘉大表示，森林特色週活動有主題海報講解、販賣森林文創小物、苗木及食品，今年特別推出創意食品，香氣十足的艾草蛋系列三明治、林下經濟栽種物種金線連泡製茶飲和許多香料共製而成的馬薩拉奶茶，以及桂花牛奶凍與香蕉鬆餅，讓民眾能認識森林植物多元運用。

發票 蘭潭

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