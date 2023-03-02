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台大研究所放榜釣出一排人「燒香集氣」 考生落榜2次看結果呆住了

聯合新聞網／ 綜合報導
台大2日公布研究所第一梯次正備取名單，許多考生一早狂刷網頁，呈現幾家歡樂幾家愁，有落榜生分享刷榜心情猶如洗三溫暖。圖／聯合報系資料照片
台大2日公布研究所第一梯次正備取名單，許多考生一早狂刷網頁，呈現幾家歡樂幾家愁，有落榜生分享刷榜心情猶如洗三溫暖。圖／聯合報系資料照片

台灣大學112學年度碩士班今（2）日放榜，許多考生一大早起來狂刷網頁，沒看到准考證號碼出現在榜單前都無法放鬆心情，甚至有網友前一晚發起「集氣文」，釣出逾200名考生貼「燒香」貼圖蓋樓集氣，引發討論。不過榜單結果出爐後，呈現幾家歡樂幾家愁的局面，一名網友表示先前兩度考法律研究所都落榜，這次看到結果愣住了，感受不到任何心情。

對許多考生來說，等待研究所放榜很煎熬，尤其如果長時間投入筆試、面試，還被心儀的學校公告為備取生，心情會很挫敗。在台大研究所放榜前，一名Dcard網友發起集氣文，表示等待放榜壓力真的好大，祝其他考生都能正取。該篇文短短一天內湧入200多名考生留言，紛紛貼出「燒香」貼圖集氣，還有人笑虧「大家不要再燒香了，這樓懸浮微粒已經超標」。

台大研究所放榜前一晚，許多考生紛紛在集氣文留言「燒香」，引發討論。 圖／擷自Dcard
台大研究所放榜前一晚，許多考生紛紛在集氣文留言「燒香」，引發討論。 圖／擷自Dcard

不過台大公布榜單後，幾家歡樂幾家愁，有人順利考上正取、有人處於備取安全範圍，也有人狂看榜單仍找不到准考證號碼。一名落榜考生發文表示，當下心情很挫折，腦袋一片空白無法接受事實，貼文也吸引多名落榜考生留言，「我看著准考證號來回好幾遍，明明知道沒有了卻還是難以接受，好想哭」、「當有人名字前後跟你一樣時，心情真的是在洗三溫暖」。一名考法研所落榜兩次的網友表示，這次再度滑鐵盧，「考前該讀都讀了，這次還是沒辦法在榜單上找到自己的名字」，自嘲這次落榜的唯一好處是連悲傷都感覺不到。

不過，過來人紛紛安慰，「加油！我去年沒上再戰一年就正取了，好好準備下次考試，沒事的！」、「先看清現實然後再規劃接下來的路怎麼走吧，跟家人、朋友好好聊，心態調整好站穩腳步後重新再出發」、「一點都不失敗！不要因為幾次挫折就全盤否定自己」。

台大 面試 Dcard 放榜

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