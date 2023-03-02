連9年上榜 亞洲大學獲2023大學辦學績效成長全台第11名

Cheers雜誌「2023大學辦學績效卓越獎」今頒獎，亞洲大學連9年上榜，今獲「2023大學辦學績效成長」全台第11名。

Cheers雜誌指出，亞大在英國泰晤士高等教育公布「2023世界大學排名」進步至前351至400名，台灣第4名，大幅躍升。亞大是一所全台最年輕、極具潛力的綜合大學。

頒獎人天下雜誌事業群總經理劉鳳珍表示，這項評比即將邁入第10年，評分標準也變得比以前更嚴格，尤其是面對企業認為「學用落差」問題，也希望藉由此項評比來發現一些問題。

Cheers雜誌說明，今年上榜的學校為何受青睞？有3個關鍵字，即教學創新、國際化、產學鏈結。亞大重視教學研究，陸續成立大數據、AI人工智慧、金融科技與區塊鏈、3D列印醫療研發、半導體等學術研究中心，提升師生研究能量。

亞大校長蔡進發說，亞大最近又陸續成立3個元宇宙教研基地、推動ChapGPT的善用與教學機制；全校有18名教授獲全球前2％頂尖科學家，其中印度籍Gupta教授是世界頂尖前0.1%科學家，在「電腦科學」中，是台灣、印度唯一獲選者。此外，亞大重視海內外實習、就業，強化與產學鏈結，獲「2023企業最愛私大」前10名。

蔡進發指出，Cheers雜誌在這項調查報告指出，全球出現人才荒，許多國家、城市為搶攻優秀人才，甚至指名全球排名TOP50、TOP200以內畢業學生，直接給簽證或放寬居留條件。顯見台灣的大學，在這場全球人才大戰中，國際排名不能缺席。

蔡進發說明，亞大創校22年，連10年上THE國際排行，也是上Cheers雜誌排行受好評重點；將再接再厲，提升國際排行名次，朝國際一流大學邁進。