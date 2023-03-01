科技業正夯 電資有填頂大必要？網揭一情況恐迎「殘酷現實」

科技業高薪人人搶進，日前112年學測成績出爐，相關科系也成考生們志願選填的目標。一名網友就在Dcard上好奇發問「電資有填頂大的必要嗎」，究竟該選擇中字輩電資，還是頂大的機械、化工等科系，引起網友們熱烈討論。

原PO表示，由於學測分數只能填上中央電資，不知道電資（電機與資訊工程學系）有無從頂大畢業，是否會影響未來出路，從而考慮選擇分科測驗或重考的必要性。

對此，多數網友們認為沒差，「沒差，交大電類研究所一推中字輩電類學士上來的，不會影響出路太多」、「科系正確重要，如果想去頂大不要填到土木機械，人生會比較辛苦」、「建議中字電資」、「中字就夠了，未來發哥（聯發科）也有機會進」、「我是看很少唸中字電資的後悔，給你參考」。

也有人指出有差，「是的，電資有沒有從四大出來是有明顯差距的，我是你的話頂大機械or化工跟中央電機，我會選中央電機」、「建議選頂大冷門科系再轉系」；另外，過來人也提出解方，可先填中字輩大學，未來再考取研究所，「碩班再刷回四大就好」、「如果想要衝頂大，分（科）下去就對了，不然選中央再考研也還行，看你對校名執不執著」。

不過，針對近來科技業面臨裁員潮，網友們也有感直言，真正會影響原PO前景的，或許還是得看求職當下的大環境，「其實就是要賭你畢業那年景氣好不好」、「之前景氣好大徵才時代，現在景氣不好大裁員，很多都從非頂（大）開始，給你參考」。