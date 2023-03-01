快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台師大成立產業創新學院 推雙指導制、再領高額獎學金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學產創中心成立，今年三月開始招生。圖／台師大提供
國立台灣師範大學產創中心成立，今年三月開始招生。圖／台師大提供

為培育國家重點產業所需人才，國立台灣師範大學今年將成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置AI跨域應用、綠能科技與永續治理等兩個研究所，與12家企業攜手合作，除提供就業保障和實習機會外，碩班生每年最多可領24萬元、博士生最多48萬元獎學金。預計招收52名碩博士生，今年9月入學。

台師大申請國家重點領域研究學院計畫，近期獲教育部核准通過，校方結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與12家企業技術合作設立產創學院，第一期8年計畫，包括友達光電、康舒科技、瑞昱半導體、趨勢科技等逾10家企業，每年挹注一億元合作經費。

產創學院籌備主任高文忠表示，學院將提供學生多元學術研究、專業培養以及產業實習機會，讓學生在學習中能更貼近實務需求、增加職場競爭力。產業界也提供學生合作培育計畫，參加培育計畫並成功媒合的學生，每月可獲得博士生最高四萬、碩士生最高二萬元獎學金。

此外，高文忠也說，學院也特別邀請其他學術界多方專長教授、業界專家領導教學研究團隊，希望透過雙指導教授制度以及企業業師共同指導，學生可接觸到更多元豐富的知識與技能。

高文忠說明，為呼應政府以產業創新為教育核心及發展重點，產創學院組織架構下設置兩大重點培育研究所，將建立學術界與產業界間系統性協力機制，共同投入前瞻應用研究並培育人才。

台師大指出，產創學院下「AI跨域應用研究所」研發方向在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等領域，與企業合作技術開發及研究主題包含智慧影音處理、人工智慧晶片設計、智慧光電系統設計及資安技術發展等，教學課程與研究領域包含深度學習、人工智慧系統平台、電腦視覺、自然語言處理、智慧機器人等。

此外，台師大也表示，「綠能科技與永續治理研究所」主要研發方向則從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技等。課程規劃針對產業現況分析，以掌握產業脈動並加速轉型規劃為目標，研究、教學與課程均根據新世代的科技與綠能產業趨勢。

產創學院預計招收52名碩博士生，今年9月入學。3月7日至3月16日開放報名，3月4日下午14時舉行線上招生說明會。

台師大 實習

延伸閱讀

聊天互動機器人超夯 但「人類」的判斷能力才是最重要

對決ChatGPT！Meta曝將在Messenger、WhatsApp、IG加入全新人工智慧

新世代BMW M5 PHEV旅行車馬力將突破700匹？

大學博覽會登場 私校祭學雜費全免、擲百萬獎學金搶才

相關新聞

台師大成立產業創新學院 推雙指導制、再領高額獎學金

為培育國家重點產業所需人才，國立台灣師範大學今年將成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置AI跨域應用、綠能科技與永續治理...

大葉大學林坤駿兩種求學態度 考上3所頂大醫工機械研究所

大葉大學醫學工程學系四年級學生林坤駿，過去兩年研究「開發以深度攝影技術為基礎之動作分析系統進行下肢運動學分析」，研究成果...

中原大學未來旅行元宇宙智慧教室揭牌 開發四大教案

因應全球科技發展趨勢，中原大學為培育人才，於校內建置「未來旅行元宇宙智慧教室」，結合中原校內專業師資團隊與愛迪斯科技股份...

創作者殿堂 華碩、NVIDIA建置實踐大學協作空間

產學合作新篇章！華碩（2357）偕同NVIDIA(輝達)展開實踐大學VISIONBASE協作空間建置計畫，透過頂尖軟、硬...

想讀哪一所？ 嘉市府辦教育博覽會 近80所大專校院呈現各校特色

大學學測成績2月23日已公布，嘉義市政府邀近80所大專校院，3月4日到港坪體育館舉辦「大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會...

德國師徒制真管用 大葉3學生畢業不必到處找工作

每年下學期進入畢業季，很多學生畢業後所用非學，大葉大學會計資訊學系輔導學生進入職場實習，其中林楷晟等3人因表現優異，被實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦