台師大成立產業創新學院 推雙指導制、再領高額獎學金

為培育國家重點產業所需人才，國立台灣師範大學今年將成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置AI跨域應用、綠能科技與永續治理等兩個研究所，與12家企業攜手合作，除提供就業保障和實習機會外，碩班生每年最多可領24萬元、博士生最多48萬元獎學金。預計招收52名碩博士生，今年9月入學。

台師大申請國家重點領域研究學院計畫，近期獲教育部核准通過，校方結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與12家企業技術合作設立產創學院，第一期8年計畫，包括友達光電、康舒科技、瑞昱半導體、趨勢科技等逾10家企業，每年挹注一億元合作經費。

產創學院籌備主任高文忠表示，學院將提供學生多元學術研究、專業培養以及產業實習機會，讓學生在學習中能更貼近實務需求、增加職場競爭力。產業界也提供學生合作培育計畫，參加培育計畫並成功媒合的學生，每月可獲得博士生最高四萬、碩士生最高二萬元獎學金。

此外，高文忠也說，學院也特別邀請其他學術界多方專長教授、業界專家領導教學研究團隊，希望透過雙指導教授制度以及企業業師共同指導，學生可接觸到更多元豐富的知識與技能。

高文忠說明，為呼應政府以產業創新為教育核心及發展重點，產創學院組織架構下設置兩大重點培育研究所，將建立學術界與產業界間系統性協力機制，共同投入前瞻應用研究並培育人才。

台師大指出，產創學院下「AI跨域應用研究所」研發方向在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等領域，與企業合作技術開發及研究主題包含智慧影音處理、人工智慧晶片設計、智慧光電系統設計及資安技術發展等，教學課程與研究領域包含深度學習、人工智慧系統平台、電腦視覺、自然語言處理、智慧機器人等。

此外，台師大也表示，「綠能科技與永續治理研究所」主要研發方向則從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技等。課程規劃針對產業現況分析，以掌握產業脈動並加速轉型規劃為目標，研究、教學與課程均根據新世代的科技與綠能產業趨勢。

產創學院預計招收52名碩博士生，今年9月入學。3月7日至3月16日開放報名，3月4日下午14時舉行線上招生說明會。