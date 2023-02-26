清華大學再奪梅竹賽總錦標 7比3大敗陽明交大

陽明交大與清華大學的年度學生體育、學藝交流盛事「梅竹賽」今晚進入決勝，雙方在陽明交大體育館上演男女排爭鬥，結果由清大統統奪下勝利，雙方共計在3天賽事10項計分項目中，陽明交大就吞下7項敗仗，最終由清大奪得第55屆癸卯梅竹總錦標。

梅竹賽是清交2校超過半世紀的傳統賽事，今年邁入第55屆，去年的壬寅梅竹也是由清華大學奪下總錦標，清大校長高為元則首次參與梅竹賽，他提到之前就常聽校友提及梅竹賽是他們最難忘的校園回憶，這2天親臨現場坐在第一排觀賽，令他非常感動與震撼，他說「我終於體會到什麼是梅竹精神」。

因今晚是梅竹賽決戰點，2校都湧入不少師生到陽明交大體育館觀賽，陽明交大校長林奇宏也親臨現場，更有許多雙方2校畢業的校友，是在海外透過直播觀看賽事進行。

今晚首先登場的是男排賽，清大一開賽就勢不可擋連贏3局奪下勝利，在場邊觀賽的高為元說，男排今晚充分展現出平日訓練的實力及清大自強不息的運動精神，打出了一流的比賽，而緊接的女排同樣延續了男排大勝的氣勢，勢如破竹，一路連拿3局，痛宰陽明交大隊伍。

不過陽明交大在桌球、羽球及橋藝等3項目力壓對手清大，順利拿下勝利，清大則最終總計在象棋、網球、棒球、女籃、男籃、男排、女排等7項獲勝。

除了今晚決戰賽事，昨天2校的男女籃及棒球賽同樣精彩萬分，昨晚在清華大學體育館舉行的女籃及男籃賽都由清華大學取勝，依例清華可剪下籃網紀念，清華大學啦啦隊隊員把校長高為元高高舉起，剪下籃網，現場歡聲雷動，「清華必勝」的呼聲撼動了整座體育館。

而昨天白天的棒球賽清大「投打俱佳、將士用命」，以20:10的大比分完勝陽明交大，其中選手沈辰翰、楊永楷、葉峻瑜等人接連擊出安打，在6局上陳嘉佑還擊出全壘打，投手蕭珩、鍾享澤則成功擋下陽明交大攻勢。

根據癸卯梅竹籌備委員會說法，今年梅竹賽由陽明交大主辦，計點的正式賽項目共有10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、象棋，另外還有8場不計點的表演賽，包括足球、撞球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌、女網。