高等教育品質低落　陳維昭批：政府結構性地誤人子弟

國立台灣大學校友會文化基金會今（2/25）協同中華民國比較教育協會，舉行首場2023高等教育改革論壇。台大前校長陳維昭今再談國內高等教育困境，他指出，台灣高等教育最大問題是缺乏一貫政策，導致沒有目標也無進程，教育政策更容易被民粹影響，品質不佳的高等教育是「誤人子弟」，台灣更是結構性的誤人子弟，呼籲政府投資教育才是真正的前瞻計畫。

台大前校長陳維昭今以「一位前台大校長的感慨」發表演說，陳表示，台灣高教有四大危機，包括缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標；多元入學背離社會公平正義；高教資源嚴重不足、質量失衡；導致國際競爭力衰退，其中以缺乏穩定一貫的教育政策最頭痛。

陳維昭談到，民國89年就預測大學質量不佳，未來碰上少子化將面臨倒閉潮，亦直指台灣的大學競爭力下滑，在於台灣早年來就缺乏一貫的教育政策，沒有目標亦無進程，導致教育政策易被民粹影響，如同當年碰上選舉，公立大學便如雨後春筍般冒出。

陳維昭指出，擔任台大校長期間面對七任教育部部長，但部長頻繁異動不是問題，問題在於無高教藍圖，導致教育主管每每以個人想法當國家政策。他舉例，當年赴首爾開會，南韓正推動BK21計畫補助數所大學，當年南韓教育部長便指出後人將持續推動，後人應接續前人，而非每換一任部長就制訂新政策。

陳維昭談到，台灣教育資源嚴重不足、質量失衡，如每名大學生平均經費，台灣每生小於20萬，日本則在100至200萬，歐美、香港多在200萬以上，是巧婦難為無米之炊。但當知識經濟在全球經濟中愈顯重要，高等教育的重要性也跟著提升，高等教育的知識品質，以及能否有效貢獻於經濟將是國家競爭力的關鍵。

陳維昭亦指出，從近年世界大學排名趨勢來看，台灣的大學只會愈來愈被邊緣化，如大陸等鄰國大學近年排名屢屢超前，在於如2005年時北京清華大學年經費僅約80億台幣，當年台大坐擁140億，但北京清華經費逐年上升，2021年已達1636億，台大卻未突破200億。

鄰國前端高等教育超車台灣，陳維昭認為，大陸1990年先提出211工程，之後以985計畫、雙一流工程接續精神，政策一貫逐步邁進從未停段；南韓除了BK21，也發展出一套「韓國模式」，遇到經濟時便大量投資高等教育，而台灣則是缺乏打底的基礎計畫，因此想做拔尖也很困難。

陳維昭直指，台灣高等教育變成重量不重質，大量人口獲得進入高教的機會但品質卻不佳，形同誤人子弟，而政府更是結構性地誤人子弟。

陳維昭認為，高等教育要務在於訂立未來發展目標，並建立可行的發展進程，亦包括之後如何維護、提升高等教育品質，還要持續投入資源維護高教健全發展，並提供大學更多彈性發揮其特色。