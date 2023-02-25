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大學博覽會 亞洲大學元宇宙、AI掌中戲、ChatGPT好吸睛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學在大學博覽會攤位展示醫學與科技的辦學特色，吸引很多考生及家長，詢問度高。圖／亞洲大學提供
亞洲大學在大學博覽會攤位展示醫學與科技的辦學特色，吸引很多考生及家長，詢問度高。圖／亞洲大學提供

2023大學暨技職校院多元入學博覽會今起連二天在台中、高雄三地、線上同步登場。參展的亞洲大學設攤展出元宇宙天地、AI操作的布袋戲ChatGPT（AI聊天機器人），還有醫健學院的復健醫療儀器體驗、資電學院的虛擬攝影棚等，吸引考生及家長體驗，詢問度高，最受青睞。

校長蔡進發說，亞大大學部今年招生2286人，其中把部分名額調整到聽語、醫檢、職治、生醫、護理等5系，共190人。亞大全力培育大健康智慧產業人才，與中國醫藥大學結合的「中亞聯大」，兩校新建4間醫療機構，需才3000人，為學生安排好就業之路。

亞大醫健學院院長吳俊忠說，台灣人口老化，健康意識抬頭，亞大推動醫療復健科系，有視光、聽語、物治、職治、醫檢、生醫、護理、健管、保健等系，亞大相關國考、證照通過率高，就業率高、薪水高，考生與家長踴躍詢問，並現場體驗智慧聽力檢查儀、3D列印訓練手臂、驗光機等設備。

亞大現場展現以AI操作的布袋戲偶，宛如真人般擺手、舞動、仰臥，動作細膩。亞大資訊長陳懷恩表示，AI布袋戲應用物聯網再現於仿人機器裝置，透過智慧手套的感應，隔空表演。

亞大資傳系首度將虛擬攝影棚設備搬進大博會，展現AI情境與元宇宙的時代來臨；管理學院以最夯的ChatGPT，介紹在管理上的最新應用，永續發展、綠色管理。創意學院也展現室設系的元宇宙設計成果，讓考生大開眼界。

亞大說明，亞大將於3月4日舉辦院系成果展，讓考生體驗全校28系的特色，並為考生輔導落點分析、選填志願，當「一日大學生」。當天還舉辦「ChatGPT數位永續論壇」，歡迎報名來校參訪。

AI 布袋戲 ChatGPT

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