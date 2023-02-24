清大、陽明交大梅竹賽今起開打 18項賽事800名選手比拚

國立清華大學、陽明交通大學年度盛事梅竹賽今天登場，本屆癸卯梅竹為第55屆梅竹賽下午由清大校長高為元與陽交大校長林奇宏一同擊鑼宣布展開賽事，賽程將從今天起一連3天登場，將有800名選手輪番比拚18項賽事，2校也出動加油團炒熱氣氛。

梅竹賽起源於54年前，是由國立清華大學與陽明交通大學（前身交通大學）於每年3月前後所舉辦的校際比賽。「梅」代表清華紀念清大梅貽琦校長意旨經得起任何挑戰的不凡氣度。「竹」則代表交大，為紀念交大凌竹銘校長希望擁有氣節高尚的風範。

梅竹賽走過半世紀，第51屆至53屆因故改為友誼賽或停辦，去年第54屆的壬寅梅竹賽為自第50屆後首度完整舉行，2校的梅竹情懷再次被激發，這股熱度也延續到今年。

癸卯梅竹籌備委員會表示，今年正式賽項目共有10項，包括桌球、羽球、橋藝、象棋、網球、棒球、女籃、男籃、男排、女排，該項獲勝學校可獲得總錦標積分1分；本屆不記入積分表演賽為足球、撞球、女桌、劍道、圍棋、女網、射箭、壘球，全數賽事結束後由總錦標積分最高的學校奪得該年度梅竹賽總錦標。

「今年許願，希望最大座的獎盃能夠駐足在校區一年、二年或三年！」林奇宏說，今年梅竹賽輪到陽明交大主辦，他認為對年輕學子來說，比賽最重要的是過程，從過程中學習勝利與失敗，從競爭中學習建立友誼、凝聚向心力，都將是人生寶貴的經驗。

高為元首度參與梅竹盛事，他表示，梅竹賽擁有長久的歷史，代表兩校的友誼及建設性的競爭。他也要參賽選手記得不管比賽結果如何，真正的運動員都可以抬頭挺胸地走下場。因為體現了運動精神，每位都是自強不息的清華人，並高喊「清華加油！」

「期待明年可以跟校長來一場開幕競賽。」新竹市長高虹安今天也出席開幕儀式，肯定梅竹賽深富傳統的教育魅力與運動涵養，是新竹市非常具有指標性的一個運動比賽，提升了整體高等教育在學術上的專業表現，多元發展的前瞻性與年輕人的創意。