藍委籲管制國外牙醫學歷實習 薛瑞元：權益需保障

國民黨立委王鴻薇呼籲，應管制國外牙醫學歷實習名額，否則形同開後門。衛生福利部長薛瑞元今天說，因法不溯及既往，在國外已完成學業或正在受教育的學生，權益仍需受保障。

為解決「波波牙醫」（指台灣人到西班牙、波蘭等入學門檻較低的國家就讀醫學與牙醫科系）爭議，立法院去年5月三讀通過修正醫師法部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試，但去年12月31日以前，入學9大國家或地區醫學院就讀者得免學歷甄試。

王鴻薇今天在立法院召開記者會指出，衛福部4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，其中並未對國外牙醫學歷進行總量管制，危及國內牙醫系學生生存權，要求每年固定開放國外牙醫學歷的實習名額，應為牙醫系學生總人數的1/10，不應為國外牙醫學歷大開後門。

薛瑞元上午出席活動前接受媒體聯訪時表示，未來在海外受教育的牙醫學生回國要參加醫師考試，已修法規定一律先經學歷甄試，但現在要處理的已完成學業或正在完成中的這些人。

由於法不溯及既往，薛瑞元強調，學生權益仍需受到保障，這個保障就是可以接受國內的實習、參加考試；原先的附帶決議，前行政院長蘇貞昌去年已承諾暫緩不執行，暫時維持一年50名的名額，衛福部也持續規劃處理中。