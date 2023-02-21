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大葉生醫系學生最多考上五所頂大研究所 公開考試秘訣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學生醫系主任黃尉東（右三）欣見學生錄取多家國立大學研究所。圖／大葉大學提供
大葉大學生醫系主任黃尉東（右三）欣見學生錄取多家國立大學研究所。圖／大葉大學提供

升學季節來了，大葉大學生物醫學系大四生參加研究所考試，學生蔡雨潔、楊明泓、謝侑珊、程媵雅、葉威良依循教授指導，參考學長、學姐的升學考試經驗，如願錄取台大、清大成大等頂尖大學碩士班，及多家國立大學研究所，升學成果亮麗。

楊明泓今天說，系上老師會協助大家構思專題，有任何問題都可以找老師討論，在系主任黃尉東指導下，他的研究計畫「人類卵巢癌SK-OV-3細胞BRCA1及BRCA2雙基因失活後移置斑馬魚之增生與移行分析」榮獲國科會111年大專學生研究計畫獎助，不只在實驗過程累積實務經驗，相關成果也讓他在研究所考試獲得肯定。

蔡雨潔表示，大二加入大葉生物學系主任黃尉東的實驗室，老師與學長、學姐的帶領學習許多技術和知識，讓她更了解把課堂所學應用在實驗，準備研究所考試時老師每周輔導她和同學自我調整，展現出最好一面。

大葉生醫系主任黃尉東指出，生醫系以生物科技為核心，透過德國師徒制帶領學生結合理論與實務，培養專業能力，學生從大二加入實驗室，在老師的指導下展開專題研究，系上鼓勵學生透過參加研討會、競賽、展演等各式活動奠定基礎並累積成果，養成獨立思考及團隊合作能力，因此能在升學考試脫穎而出。

大葉大學生醫系學生的研究所考試，蔡雨潔考取台大、成大、中國醫，楊明泓考上清大、成大、中正、國防醫、長庚，謝侑珊考取成大、中興、國防醫、中國醫，程媵雅考上成大、國防醫、中國醫，葉威良考取成大、中興、中山、中國醫。

成大 升學 清大

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