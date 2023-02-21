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租屋處沒電腦 他曝學生「學校報告是用手機完成」掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友最近跟學生聊天才得知，其租屋處不僅沒電腦，報告還是用手機完成的。 示意圖／ingimage
一名男網友最近跟學生聊天才得知，其租屋處不僅沒電腦，報告還是用手機完成的。 示意圖／ingimage

電腦是進行文書作業的必備工具，不過隨著智慧型手機功能愈來愈強大，似乎電腦的重要性被削減不少。一位網友在ptt表示，近日他跟一名學生聊天，得知對方租屋處沒電腦，學校報告是用手機完成，如果報告是比較大型的，才會到學校做。

他好奇問說，是這名學生特例，還是現在很多學生都已經這樣了？他表示，以前也有遇過學生房間沒電腦，但畢竟是少數，但這次感覺已經不是少數了。他也問大家說，現在的學生是真的都不用電腦了，還是只是使用電腦的頻率超出想像？

文章一出，底下有不少人回應指出時代在變，都用手機跟平板了，「桌電確實少見了些」、「平板就能解決了，幹嘛買電腦」、「這個有可能，我認識的朋友就Android平板改linux寫code」、「現在很多家庭都沒電腦了，頂多一台平板」、「手機做ppt跟word不難，我大學就用過了，不過放電腦格式會跑掉。」

另外有不少人分析，是真的很多年輕人對office操作不熟，等出社會了，進入職場直接滅亡。還有人認為手機只是方便而已，較複雜的文書要靠電腦，寫大型程式碼還是要靠電腦，用手機很麻煩。

還有人直言，用手機寫code除非很簡短的專案，不然這樣很沒效率。「手機效能怎可能贏過電腦，效能愈強愈耗電」、「要跑大型模擬，跑好幾天那種，還是得乖乖用電腦跑」、「就手機世代啊，雖然我不知道買一台三、四萬手機不買電腦是什麼意思」、「手機也不能拿來寫論文吧。」

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