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台灣中醫藥發展史常設展登場 揭開台灣近400年中醫藥密碼

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
聯合展覽專區設立「台灣中醫藥典籍特展」，由中醫大傑出校友、台北馬偕醫院中醫部陳光偉主任（右）提供珍貴中醫典藏文物，陳光偉手持珍貴歷史文物，為台灣早期日本昭和時代18年台南籍醫師持有的灸執照，獨家亮相。圖／中國醫藥大學提供
聯合展覽專區設立「台灣中醫藥典籍特展」，由中醫大傑出校友、台北馬偕醫院中醫部陳光偉主任（右）提供珍貴中醫典藏文物，陳光偉手持珍貴歷史文物，為台灣早期日本昭和時代18年台南籍醫師持有的灸執照，獨家亮相。圖／中國醫藥大學提供

全球新冠疫情大爆發，過去3年病毒株不斷變異，中醫藥典陸續出現以元代「玉屏風散」改良為中醫大的「抗冠方劑」，投入救治新冠病人，拯救無數生命，令人驚豔。中國醫藥大學校長洪明奇及中研院士林昭庚兩人聯手下，在中國醫藥大學舉行「台灣中醫藥典籍特展」與「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，完整公開長達361年的台灣中藥發展歷史脈絡，展至5月19日。

中國醫藥大學校長、中研院士洪明奇表示，英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布的2023年世界最佳大學排名，中國醫藥大學快速提升至全球排名第265名，為全台灣的私立大學排名第一，能成長快速的關鍵，除學校非常重視西方醫學新知，更注重東西方醫學的融會貫通與探索創新，其中，中醫大專家團隊研發中藥「抗冠方劑」，經根據細胞實驗證實能有效阻斷病毒與人體中的受體結合，即為現代醫學巧妙運用中醫藥典創新的最佳實證。

中研院士林昭庚說，中國醫大專家能把台灣中醫藥典的精華歷史縱深近400年，整理其中關鍵密碼對全世界展示，是史無前例的工作，也揭開中醫、中藥在台灣發展的歷史脈絡，難能可貴，回想3年前全球新冠疫情大爆發，苦於尋找新解方，但其實許多解方已在中醫藥典裡尋求脈絡，這是先人智慧，更是中醫藥學對全球貢獻的榮耀，值得各界前來探尋其台灣中醫藥史精髓。

為配合「台灣中醫藥發展史常設展」做更詳盡的補充說明，特別邀請馬偕紀念醫院中醫部主任陳光偉教授，共同合作主辦「台灣中醫藥典籍特展」，陳光偉提供的書籍，包含日治時期及民國40至60年代中醫藥、手抄書、針灸、雜誌、本校老師著作等，從書本當中慢慢品味台灣中醫藥在不同時期的發展的歷史與文化。

在中國醫藥大學舉行「台灣中醫藥典籍特展」與「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，完整公開長達361年的台灣中藥發展歷史脈絡。圖／中國醫藥大學提供
在中國醫藥大學舉行「台灣中醫藥典籍特展」與「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，完整公開長達361年的台灣中藥發展歷史脈絡。圖／中國醫藥大學提供

中醫 中國醫藥大學 院士

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