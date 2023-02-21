從燭光陽光到全天候照明 清大推出第四代節律照明

國立清華大學教授周卓煇研究團隊今發表產學臨床試驗合作成果，集合燭光、陽光優點的「第四代全天候節律照明」，採用亮度高的LED打造，比起OLED降低了製作成本將近十倍，希望將最護眼、舒眠、抗癌、顧健康的「好光」，分享到全球各個角落。

周卓煇今與研究團隊共發表5項與「好光」緊密相關的重大發展，包括清大化工系、材料系，閱覽室檯燈的燭光化成果；與台大新竹分院、曙光中學共同研究，發現閱讀光色對心跳和眼壓的影響；與力積電合作將黃光室燭光化的重大成果；與維新醫院合作，發現節律照明對睡眠的幫助；展示清大專利技術所製作，領先全球的第四代節律照明。

清大材料所也展示全球第一的燭光閱覽室，周卓煇指出，經實地測試，使用新裝設的燭光燈閱讀，在同樣的亮度下，可觀看的時間從30分鐘，12倍增到430分鐘。

至於閱讀光色對心跳和眼壓的影響，周卓煇說，「好光」真的能紓壓，他與台大分院眼科醫師合作發現，使用燭光閱讀，能有效紓壓眼壓，降低青光眼罹患率，根據臨床實驗結果，同樣閱讀九十分鐘後，在燭光環境中副眼壓下降10%，在白光中則上升3%，另外，在閱讀期間主眼出現較明顯的眼壓震盪，使用白光震盪大。

此外，研究發現在黃昏後使用燭光檯燈閱讀，心律會明顯降低，從晚間六至九點使用燭光閱讀，心律降低20%，而用白光僅降低10%。

周卓煇指出，與力積電合作將黃光室燭光化的重大成果，則是發現燭光可以讓人觀看更久，在同樣亮度下，可觀看時間是原來黃光的440分鐘，增加到550分鐘，增加25%。因此，未來的研究將鎖定在心理層面與專注度，以具體了解工程師的工作環境在燭光化之後，是否更讓其心理更健康，工作更有效率。

而清大與維新醫院合作發現，藉由第三代陽光節律照明的導入，將有助改善院內居民與照護人員的睡眠品質及認知功能。周卓煇說，白天時將陽光帶進醫院，對居民與醫護人員而言是種良藥，入夜後引進燭光，則可避免藍光刺激心律，刺激交感神經活性影響睡眠。研究顯示，在使用太陽光節律照明三周後，輪班護理人員在睡眠上有顯著改善，對精神病患而言，臨床上精神症狀也明顯改善7.4%。

周卓煇表示，清大專利的第四代節律照明，採用亮度高的LED打造，比起OLED降低了製作成本將近十倍，可以調的比較亮外，又比較輕，並集合吳藍害的燭光、火紅夕陽與太陽光，呈現「日亮漸藍，夜暗漸橘紅」優點，光色在1500至5500K色溫間連續變化，貼合人體生理時鐘的光照。

周卓煇也提出呼籲，2025年歐盟預計全面採用節律照明，這次台灣的技術領先全球，台灣可以使用全球第一、最符合天然節律的好光，這項發明也可協助台灣開拓新市場。