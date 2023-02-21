ChatGPT運用夯 亞大校長：升大學選填志願要問是否跟得上趨勢

ChatGPT運用關係未來世界發展，許多家長也關心子女上大學能否接受到這方面的教育。亞洲大學瞭解家長和學生的需要，下個月4日特別在大學選填志願前舉辦院系特色成果展，展現該校推動AI人工智慧的教學研究與合作，以及6個學院的AI跨領域運用與實作課程，歡迎家長和將選填志願的學生前往。

當天，亞洲大學也舉辦「2023ChatGPT數位永續論壇」，邀請水資源、廢熱處理及碳盤查等相關專家，分享目前台灣永續遇到的問題及發展趨勢，以ChatGPT看聯合國永續發展目標SDGs發展趨勢。

亞大校長蔡進發今天說，人工智能聊天機器人ChatGPT全球颳起旋風，AI絕對是現階段和未來主流，考生在選填志願時，要問自己是不是能跟上這波新趨勢、所學的專業和未來就業會不會被科技所取代？

他說，對於考生關心的選填志願，該校上午10時在亞洲會議中心舉辦大學申請入學志願選填說明會，邀請升學輔導專家指導如何使用落點分析及選填志願，傳授學習歷程檔案的準備、面試技巧說明，以及如何念亞大可以到中醫大跨校修課，獲得兩校「雙聯學位」、「雙主修」、「輔系」、「跨領域學程」、「他系專長學程」，和新生入學高額獎學金等。

亞大說，申請入學志願選填說明會上午9時半到下午3時登場，邀請新生、高中學子到亞大當「1日大學生」，參觀6大學院的特色成果與體驗活動，有老師講解，指導體驗最新設備。考生只要完成參觀3個學院闖關後，就可獲抽獎資格，有Apple Ipad平板、Apple airpods耳機、無線滑鼠、行動電源等多項獎品。