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他指「理組難靠後天訓練」 過來人打臉：從吊車尾到名校博士

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為理組能力無法靠後天培養，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為理組能力無法靠後天培養，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人擅長的學科都不同，有些人喜歡偏向語言人文的一類組，也有人嚮往數理科學的二、三類組。對此，一名網友在網路上發文，指出「理組根本不可能靠後天的培養或訓練達成的吧？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友出面打臉了。

昨（18）日一名網友在PTT上以「理組真的可以後天培養嗎？」為題發文，原PO透露曾經聽過別人說，要訓練孩子對理組的興趣，可是他坦言自己是文組出身，不認為理組可以靠後天訓練。原PO表示自己國中二年級以後的數學，除了機率跟排列組合，上課全部都聽不懂在教什麼，讀再多次還是搞不懂。

原PO認為人文學科才是後天可以訓練的，「國文、歷史、地理這種東西，我倒是聽過一堂課就會8成了」；反觀理組就是先天註定的，沒辦法靠後天努力就能夠完全理解，「所以訓練孩子對理組有興趣，根本不可能靠後天的培養或訓練達成的吧」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛反駁原PO的觀點，「可以，我自己就是後天培養，其實就是學會的快慢差別而已，但很多人沒有很快學會就覺得自己不行，我高二第一次考物理全班倒數三名，還被老師羞辱，但後來遇到好老師，最後是名校物理博士」、「學生沒有文理組的差異，主要是學習環境和教學方式沒辦法因材施教，造成學習上的障礙」。

不過，也有網友提到，「對，唸理工是要有天份的」、「沒天份唸工科勉強，理科無法」、「天份跟理解力應該很難培養」、「沒錯，沒天份的人只能用苦工磨」、「理組需要的是理解概念，不是純靠記憶，對概念不了解是想像力不足的問題」。

PTT 文組

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