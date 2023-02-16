請不起家教就別生？他聽資優生對話臉綠 網反曝「1點」：沒差了

台灣低薪、高房價的問題，導致許多年輕人不敢生孩子。然而，近日一名網友PO文表示，吃飯時聽到一群資優生聊天提到「如果請不起家教就別生了」，讓他不禁疑惑「現在生小孩是不是要先變成億萬富翁郭台銘呀？那所謂的窮養是什麼？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，日前在台大校園附近吃飯時，聽到一群疑似是資優生在聊天，「他們居然說如果請不起家教就別生了，其中有一個人講說他自己還不是苦讀的，但後來他們的結論是苦讀是天才」。

原PO聽到後感到一陣錯愕，「天啊，現在生小孩是不是要先變成億萬富翁郭台銘呀？那所謂的窮養是什麼？聽說以前長輩生小孩就是養老，而且窮養耶」，他也忍不住大嘆，現在科技發達，「小孩應該就可以跟AI自學了吧？還需要補習喔？」

貼文一出，網友紛紛留言「沒錯啊，無法給好的教育，生幹嘛」、「培養小孩請個家教補習很正常吧，除非小孩天資聰穎，不然要幹嘛」、「現在養小孩就是軍備競賽，你如果做不到，小孩也會恨你一輩子」、「不一定要請家教，但連請家教的錢都付不出來就真的別生了」、「既然沒錢就不要生比較好，有錢人小孩通常也懂得學得多」。

但也有網友表示，「為什麼一定要請家教？家教一小時800-1000，這些錢拿去投資孩子的興趣和特質也可啊，比起富養，最重要的是怎麼教出品格端正的孩子吧」、「小朋友會念書就請，保障他學歷就請，不需要就幫他花在他沒注意到的地方，沒說一定要家教」、「這輩子沒請過家教也沒有上過補習班，也不用苦讀，一樣過得好好的」、「少子化沒差了，比較好考了」。