獨／大學公公併再一樁？ 中山、高雄大學重啟合校協商

大學公公併再一樁？有網友在匿名社群發文，表示「中山大學來函合校」，函文中提及兩校以存續合併為前提，合併後校名以維持「國立中山大學」為之。針對核效議題，高雄大學也發布一封校內信，預計在2月21日下午舉辦校內說明會揭露訊息。

有高雄大學身份的網友，在Dcard以「中山大學來函兩校合校」。這份2月13日的函文指出，針對合校議題重申兩大原則，一為本校以存續合併為前提，合併後之校名維持以「國立中山大學」名稱為之；另，兩校合併將依國立大學合併推動辦法第11條辦理。

據了解，高雄大學校長陳月端日前也有發布校內信。信中指出，去年底中山與高大兩校主管在餐敘中，因緣際會論及合校事宜，近來中山大學來文，表明重啟兩校合校對談機制。

陳月端信中指出，高雄大學自2000年創校以來，已成為南部的學術重鎮之一，但學校是中型大學，發展上有極限，因此長期以來持續與中山大學討論和校議題，但一直無下文，直到2019年第39次校務會議通過與中山大學合併，但校名沒共識，導致合校無法進行。

針對合校議題，陳月端指出，將在2月21日下午舉辦校內說明會揭露訊息。高雄大學指出，對於全校教職員攻擊校友共同關心的權益問題，兩校將在實質對等基礎上展開協商。

陳月端也說，將不連任校長，將以身為法律人及當初競選校長的承諾，在和校議題上，除了依法保障學校教職員工生及校友全意外，也會向外開展資源。

據了解，高雄大學校長陳月端日前也有發布校內信。信中指出，去年底中山與高大兩校主管在餐敘中，因緣際會論及合校事宜，近來中山大學來文，表明重啟兩校合校對談機制。圖／取自PTT