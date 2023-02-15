跨入AI領域 智泰科技贈吳鳳科大150套 VisLab AI軟體
嘉義吳鳳科技大學與智泰科技公司昨天舉行AI圖像辨識軟體VisLab捐贈儀式，由智泰科技董事長許志青捐贈總價超過6000萬元共150套軟體給校方，並完成為期2日AI軟體訓練暨認證研習，提升學生在人工智慧的技術教育深度與廣度。
許志青表示，人工智慧已成為數位時代的基礎教育，為普及國內AI教育，後續將針對VisLab在吳鳳科大舉辦研習營，全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，也將舉辦AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI圖像辨識技術，並提升AI普及率與國際競爭力。
智泰科技指出，VisLab為AI模型訓練套裝軟體，學生能方便操作系統與應用功能，也可實務製作車牌辨識功能的智慧車牌管理系統；老師則可透過VisLab增進AI影像辨識系統的運作架構和概念，結合學生選定的專題，實作開發新的AI系統與作品。
吳鳳科大校長蔡宏榮表示，近年各系所積極培育智慧製造人才，包括機械系耗資千萬結合產業界應用了AI影像辨識系統，建立一套智慧生產線；車輛系強化人工智慧及機電軟硬體整合技術，融入智慧車輛的跨域能力；電機系將增加AI人工智慧領域，推動智慧機器人發展。接下來藉智泰科技捐贈的設備，提升學生跨入AI領域的專題應用。
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