跨入AI領域 智泰科技贈吳鳳科大150套 VisLab AI軟體

嘉義吳鳳科技大學與智泰科技公司昨天舉行AI圖像辨識軟體VisLab捐贈儀式，由智泰科技董事長許志青捐贈總價超過6000萬元共150套軟體給校方，並完成為期2日AI軟體訓練暨認證研習，提升學生在人工智慧的技術教育深度與廣度。

許志青表示，人工智慧已成為數位時代的基礎教育，為普及國內AI教育，後續將針對VisLab在吳鳳科大舉辦研習營，全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，也將舉辦AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI圖像辨識技術，並提升AI普及率與國際競爭力。

智泰科技指出，VisLab為AI模型訓練套裝軟體，學生能方便操作系統與應用功能，也可實務製作車牌辨識功能的智慧車牌管理系統；老師則可透過VisLab增進AI影像辨識系統的運作架構和概念，結合學生選定的專題，實作開發新的AI系統與作品。