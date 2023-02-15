快訊

林智堅撤回台大學位訴願、陳明通發聲明抱屈 台大回應了

波克夏大賣台積電ADR！台股開盤跌156點 台積電跌19元

人瑞級飛彈／海陸空三用 響尾蛇飛彈的衍生型與奇特用法

跨入AI領域 智泰科技贈吳鳳科大150套 VisLab AI軟體

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義吳鳳科技大學與智泰科技公司昨日舉行AI圖像辨識軟體捐贈。圖／吳鳳科大提供
嘉義吳鳳科技大學與智泰科技公司昨日舉行AI圖像辨識軟體捐贈。圖／吳鳳科大提供

嘉義吳鳳科技大學與智泰科技公司昨天舉行AI圖像辨識軟體VisLab捐贈儀式，由智泰科技董事長許志青捐贈總價超過6000萬元共150套軟體給校方，並完成為期2日AI軟體訓練暨認證研習，提升學生在人工智慧的技術教育深度與廣度。

許志青表示，人工智慧已成為數位時代的基礎教育，為普及國內AI教育，後續將針對VisLab在吳鳳科大舉辦研習營，全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，也將舉辦AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI圖像辨識技術，並提升AI普及率與國際競爭力。

智泰科技指出，VisLab為AI模型訓練套裝軟體，學生能方便操作系統與應用功能，也可實務製作車牌辨識功能的智慧車牌管理系統；老師則可透過VisLab增進AI影像辨識系統的運作架構和概念，結合學生選定的專題，實作開發新的AI系統與作品。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，近年各系所積極培育智慧製造人才，包括機械系耗資千萬結合產業界應用了AI影像辨識系統，建立一套智慧生產線；車輛系強化人工智慧及機電軟硬體整合技術，融入智慧車輛的跨域能力；電機系將增加AI人工智慧領域，推動智慧機器人發展。接下來藉智泰科技捐贈的設備，提升學生跨入AI領域的專題應用。

嘉義吳鳳科技大學昨天成立AI培訓中心，提供學生跨入AI領域的專題與應用。圖／吳鳳科大提供
嘉義吳鳳科技大學昨天成立AI培訓中心，提供學生跨入AI領域的專題與應用。圖／吳鳳科大提供
智泰科技董事長許志青（左）昨天捐贈150套總價6000萬元的AI圖像辨識軟體給吳鳳科大培育師學。圖／吳鳳科大提供
智泰科技董事長許志青（左）昨天捐贈150套總價6000萬元的AI圖像辨識軟體給吳鳳科大培育師學。圖／吳鳳科大提供

AI 吳鳳科大 升學

延伸閱讀

美國空軍開始利用人工智慧訓練戰機自主運作 測試各類飛行功能

吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」 情人節N連發戰酸民：害怕AI請向比爾蓋茲比財力

疫情翻轉教學模式 學者齊聚東海大學探討數位學習科技

The Glocal 週報／國際軍事AI大會：應該禁止人工智慧「殺手機器人」？

相關新聞

跨入AI領域 智泰科技贈吳鳳科大150套 VisLab AI軟體

嘉義吳鳳科技大學與智泰科技公司昨天舉行AI圖像辨識軟體VisLab捐贈儀式，由智泰科技董事長許志青捐贈總價超過6000萬...

中華醫大教職員發起募捐土耳其災民 3天募近18萬元

中華醫事科大教職員發起募款捐物資幫助土耳其災民，3天近18萬元今委由基督教芥菜種會南區分會代收代寄，預計明天寄出，期盼愛...

擁抱郵輪商機 高餐大要當亞洲郵輪人才培訓基地

疫情趨緩，3月6日將有國際郵輪重返台灣市場，耗資45億元、興建近10年才完工的高雄港旅運中心，也將在3月6日辦啟用典禮，...

弘光科大醫工系辦智慧醫療器材探索營 助高中生探索自我

弘光科技大學為了讓高中生認識各項專業技能，發覺自我興趣，生物醫學工程系將在112學年度更名為醫療器材發展與應用系，也在寒...

國際學生光學設計競賽 北科大學生奪冠

台北科技大學光電工程所碩二學生邱柏翰參加在美國舉辦的「2023年學生光學設計競賽」，以與華碩電腦合作的AR眼鏡光學設計研...

大學技高特殊選才放榜 瑞芳高工再傳捷報

112學年度大學特殊選才招生管道放榜，新北市瑞芳高工傳捷報!瑞芳高工空間測繪科戴上鈞、莊淑貞，雙雙錄取國立海洋大學，同校電腦機械製圖科王儷樺、蔡怡婷，分別錄取國立宜蘭大學、國立聯合大學，可見技職生的專業、實作力，備受肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦