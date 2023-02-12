ChatGPT搶飯碗 資工系跌落神壇？網曝雙主修「這系」成最大贏家

AI聊天機器人ChatGPT近來在全球掀起熱潮，使用者只需輸入短短指令，便能得到一段完整回覆，其強大的答題與寫作能力，推出短短2個月內便吸引上億名用戶。對此，一名網友則在Dcard上發問，認為ChatGPT未來恐會取代軟體工程師，疑惑「資工系是不是要完蛋了？」

原PO表示，用個ChatGPT就能寫出程式碼了，認為未來軟體工程師恐遭取代，好奇「軟體工程師是不是沒什麼用了？資工系是不是變類生科系了？」貼文一出，網友們也紛紛自嘲，「準備去唱京劇了，我不信AI還能取代戲曲」、「可惡，它總不會跳舞」。

對此，有網友認同原PO想法，「早就認為未來會用AI coding，所以當初死活不填資工，一定要軟硬體整合才有將來」、「其實應該填資管，還好我哥沒填清交電，看來他有先見之明」；另一方面，有人則認為可能 碼農【碼農】意即程式設計師。 會被取代，「然後剩下那些很懂數學的，強者通吃的局面」、「數學系雙主修資工成了最大贏家」。

不過，部分網友們給出相反意見，認為ChatGPT對軟體工程師來說只是個學習工具，根本沒辦法取代實際業務，「主要是人撰寫程式控制AI，所以技術要越學越精才能好好控制，又怎麼會有沒落一說」、「代表沒什麼理論基礎半路出家的 碼農【碼農】意即程式設計師。 完蛋」、「更不用說未來各種AI程式都還是要有軟體工程師去維護，完蛋的不是資工系，而是程度差的資工系」。