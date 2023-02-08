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南華大學校長林聰明長文緬懷星雲大師 周六返國弔唁

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義南華大學校長林聰明2013年接受星雲大師的敦聘，至南華大學服務，就職典禮與星雲大師之合照。圖／南華大學提供
嘉義南華大學校長林聰明2013年接受星雲大師的敦聘，至南華大學服務，就職典禮與星雲大師之合照。圖／南華大學提供

台灣佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師2月5日圓寂，2月13日將舉行圓寂讚頌典禮，安葬於佛光山萬壽園；嘉義南華大學校長林聰明今天發文3156字緬懷星雲大師，預計周六越南招生行程完成，返國即回佛光山弔唁。

林聰明文內說，元宵節傍晚頃知大師圓寂，各界無不痛心疾首，「世界失去一位能夠照亮寰宇點亮心燈的大師。」他與星雲大師及佛光山的結緣，以啟蒙算起已有30多年了。

林聰明表示，2013年接受星雲大師的敦聘前來南華大學服務，更有機會與佛光山諸位長老互動與學習，以及向大師請益、領受加持及開示，讓人對大師的一生豐功偉業感到讚嘆及敬仰。他上任後，星雲大師多次至南華大學開示及指導，對學校的辦學也極為關心。

林聰明文章內提到，他記得2015年3月1日在澳洲南天寺及南天大學開幕典禮時，大師已年屆90高齡，由於旅途時間過久，大師雙腿已麻痺，可大師為了滿足信眾所願，仍精神抖擻帶領大眾。他每次接觸與請示，深感大師具有無私、無我的胸懷，關心社會，胸懷宇宙。

林聰明感恩有此機緣，讓大師親自教化，薰習佛法；感恩有此機緣，參與三好運動的推廣。大師的確是改革了佛教，淨化了人心，改變了世界。以3156字文獻給在天之靈的大師，祈願大師早日乘願再來，渡化眾生。

嘉義南華大學校長林聰明2013年接受星雲大師的敦聘，至南華大學服務，就職典禮與星雲大師之合照。圖／南華大學提供
嘉義南華大學校長林聰明2013年接受星雲大師的敦聘，至南華大學服務，就職典禮與星雲大師之合照。圖／南華大學提供

佛光山 星雲大師 南華大學

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