頂大研究所考題頻打臉補習班教材 苦主淚喊：單操輸送被虐翻

每個人對於未來的規劃都不同，有些人大學畢業後還會繼續讀研究所，但熱門的頂大科系往往超級競爭。一名男網友在網路上發文，表示研究所補習班近幾年都猜題失敗，導致許多有補習的學生還是沒有考好，因此發文詢問大家「還要不要相信補習班啊？」

昨（5）日一名男網友在Dcard上以「還要不要相信補習班啊」為題發文，他認為近幾年頂大的研究所考題，都是明顯打臉補習班教材，「教授們是不是會特別故意出補習班沒強調的啊？」原PO提到每間補習班都說自己經驗老道，各校猜題的命中率都很高，結果這幾年好像都被當沙包打。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這不就意味著補習班只會填鴨式教育嗎？大學教授這樣篩選學生很合理」、「往好處想，這樣可以贏過一堆只上補習班的，對準備多的人才有優勢」、「補習本來就只是輔助而已，最終還是得靠個人造化」。

也有苦主現身表示，「看到國企甲第一大題真的頭痛」、「政大商學院某一科考出來，某老師的學生們集體崩潰」、「今年單操輸送（單元操作與輸送現象）被虐翻了」、「說會考的今年都沒考…」。