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文藻新任校長就職 靜宜等校獻祝福共同發揚天主教大學使命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
文藻外語大學第14任校長就職彌撒暨交接典禮，由高雄教區總主教劉振忠主禮，場面溫馨隆重。圖／靜宜大學提供
文藻外語大學第14任校長就職彌撒暨交接典禮，由高雄教區總主教劉振忠主禮，場面溫馨隆重。圖／靜宜大學提供

文藻外語大學日前舉行第14任校長就職彌撒暨交接典禮，由行政資歷豐富且獲獎無數的美國俄亥俄州立大學經濟學博士莊慧玲接任，清大及同為天主教大學的靜宜等校人員南下觀禮獻上祝福。

文藻外語大學第14任校長就職彌撒暨交接典禮，由高雄教區總主教劉振忠主禮，場面溫馨隆重，文藻董事會致贈莊慧玲象徵「我願服務」的Serviam徽章，期許能設身處地，以服務領導承擔使命與任務。

莊慧玲指出，未來將延續文藻56年的辦學精神「敬天愛人」及之前服務的清華大學校訓「自強不息、厚德載物」，她說，因為敬天，對待每件事都會秉持自強不息的精神全力以赴；因為愛人，對待每個人都懷抱著厚德載物的態度；並延續創辦文藻的天主教聖吳甦樂修會所奠定的教育理念與優質基礎。

莊慧玲強調，未來將致力培育學子成為「熱愛生命(Life)、樂於溝通(Language)、具基督服務領導精神(Leadership)」3L特質的文藻人，雖然目前台灣高教環境充滿嚴峻挑戰，但只要全校教職員生齊心協力、團結一致，就能因應任何困境、穩健前行，邁向文藻美好願景

台北市前副市長歐晉德也以教宗方濟各出版書籍「讓我們勇敢夢想」的內容「去看見、去選擇、去實踐」勉勵新任校長莊慧玲，要瞭解困難，更要看見希望；要睿智選擇，用心找到正確途徑。在確定目標與方案後，就要勇敢採取行動，唯有具體行動才能發生改變，走向康莊未來。

靜宜與文藻同為天主教學校，靜宜董事長蘇耀文主教，校長林思伶、副校長王孝熙及多位主管與同仁也南下觀禮並獻上祝福。靜宜與文藻將攜手致力發揚天主教大學的使命與社會責任，展現正向影響力、培育優質高等人才；並發展成為具特色的天主教大學，讓校務發展繼續提升並邁向新的紀元。

文藻新任校長莊慧玲（右）就職，靜宜等校獻祝福，攜手發揚天主教大學使命與社會責任。圖／靜宜大學提供
文藻新任校長莊慧玲（右）就職，靜宜等校獻祝福，攜手發揚天主教大學使命與社會責任。圖／靜宜大學提供
靜宜與文藻同為天主教學校，靜宜董事長蘇耀文主教、校長林思伶及多位主管與同仁也南下觀禮並獻上祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜與文藻同為天主教學校，靜宜董事長蘇耀文主教、校長林思伶及多位主管與同仁也南下觀禮並獻上祝福。圖／靜宜大學提供
文藻董事會致贈莊慧玲象徵「我願服務」的Serviam徽章，期許能設身處地，以服務領導承擔使命與任務。圖／靜宜大學提供
文藻董事會致贈莊慧玲象徵「我願服務」的Serviam徽章，期許能設身處地，以服務領導承擔使命與任務。圖／靜宜大學提供
靜宜與文藻同為天主教學校，靜宜董事長蘇耀文主教、校長林思伶及多位主管與同仁也南下觀禮並獻上祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜與文藻同為天主教學校，靜宜董事長蘇耀文主教、校長林思伶及多位主管與同仁也南下觀禮並獻上祝福。圖／靜宜大學提供
文藻外語大學第14任校長由行政資歷豐富且獲獎無數的美國俄亥俄州立大學經濟學博士莊慧玲接任。圖／靜宜大學提供
文藻外語大學第14任校長由行政資歷豐富且獲獎無數的美國俄亥俄州立大學經濟學博士莊慧玲接任。圖／靜宜大學提供

教宗 清大 願景

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