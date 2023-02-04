管中閔再談卡管案 憶「他」曾安慰：台大選校長沒有不吵鬧的

台大前校長管中閔預計於今年3月出版新書「大學的脊梁」，將娓娓道來2018年台大校長遴選案始末。管中閔今天表示，當年接獲前校長陳維昭來電通知當選，隨即與內人面面相覷，認為「怎麼可能」，隨後抹黑、醜化的消息日漸擴大，前校長李嗣涔曾特別安慰，「台大選校長沒有不吵吵鬧鬧的。」只是未料當時已走在深淵旁，而這一鬧竟長達一年之久。

管中閔今天在臉書表示，他2018年1月初剛摘下眼睛手術的紗布和眼罩，傍晚到龍應台家聚會，晚上返家進入「半昏迷狀態」，他的妻子接到前校長陳維昭的電話，對方告知管中閔已當選台大校長。當時消息出乎意料，一時間也清醒了，他掛上電話後和妻對望，彼此都覺得「怎麼可能」。

管中閔表示，當時接獲不少道賀訊息，同時朋友亦提醒，他的當選出乎很多人的意料之外，隨後可能出現政治性攻訐，必須趕緊發聲明和政治畫清界線。於是便著手寫聲明，除了感謝遴選委員會，也強調即日起不再參加任何政黨、黨派活動。

管中閔表示，後續多數報導都很正面，當年1月初亦舉行第一次的當選記者會，但好景不常，網路上隨即出現了謠言和攻訐，「一群別有居心的小人，硬是將本來非常正面的勵志故事，抹黑醜化成各種負面新聞，而且持續渲染擴大。」

管中閔說，攻擊對他形成很大的壓力，心情也日趨低落，但還是強打精神盡快籌組行政團隊。之後拜訪前任校長李嗣涔，當時輿論和網路攻擊正趨白熱化，李嗣涔當時特別安慰他，「我們台大選校長沒有不吵吵鬧鬧的，不要擔心，讓他們鬧個兩三星期就沒事了。」

但管中閔也說，當時渾然不知已經走在深淵旁、隨時可能墜落，更未料到這一鬧竟然就是一年之久。