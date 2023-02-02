首創英語鐵人三項 TOEIC中學生溝通英語力競賽即起報名

TOEIC與TOEIC Bridge測驗的台灣區總代理忠欣公司，將舉辦首屆英語界鐵人三項活動「CHALLENGEnglish! Communication Triathlon中學生溝通英語力競賽」，提供證書與獎學金，讓中學生透過兩階段、三技能的英語競賽活動，從有趣的英語競賽活動中，體驗日常溝通英語，即日起開放報名至今年3月3日為止。

忠欣公司指出，迎接2023年的開始，專家學者皆指出高等教育對英文有相對要求，菁英學生的比例也因而提高，如何讓學生成為具有國際觀的菁英人才，英語的基礎教育更顯重要。

忠欣公司表示，為了讓更多學生在生活中享受用英語溝通的樂趣，忠欣公司首度創辦英語界的鐵人三項活動，首屆開放中學生參與，「聽力、閱讀與口說」三項英語力的競賽，兩階段的活動關卡，只要參加就可以獲得認證英語力證書。

忠欣公司說明，闖過第一階段聽力與閱讀測驗後，進入第二階段還可以獲得獎學金600元到1000元不等與認證英語力證書，讓學生從競賽與活動中秀出聽說讀實力，獲得學習成就感。

忠欣公司表示，中學生溝通英語力競賽即日起開放報名至今年3月3日為止，參加對象為國中、高中職學生。