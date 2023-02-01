台大新春團拜六校長一字排開　陳文章新年續推未來大學

國立台灣大學昨日舉行2023年新春團拜，台大新任校長陳文章一月初走馬上任，他於新春團拜上表示，將積極分批整修校內既有校舍，並針對台大數個校區擬定建設；也將繼續精進未來大學方案，推動大一升大二時生涯探索課程，讓學生了解自身方向。

台大校長陳文章表示，今年走馬上任，首先將積極分批整修校內既有校舍；其次，加速學生宿舍與教職員宿舍的發包和新建工作，並針對台大各地校區做好逐年建設的時程規畫。

研究方面，陳文章也指出，會積極爭取高教深耕第二期計畫以及國科會各項經費，藉由爭取重點國際姊妹校及大學的參與，並設法加入產業界與財團法人的力量，共同推廣台大的研究群及特色中心國際化。

陳文章日前已表示，將延續部份前校長管中閔的政策，陳說，將持續精進未來大學方案，推動學生大一升大二時生涯探索課程，讓學生提早了解方向，並與社會互動；同時也增加學生團體與國外大學團體的交流。至於校友連結上，目前已擴編校友中心規模，未來將成立台大傑出校友聯誼會，且迎接創校百年，將著手評選學術、社會貢獻等100項台大最有影響力成果。

自孫震以降的台大前校長們一字排開出席新春團拜。前校長陳維昭表示，高教競爭力就是國家競爭力，國家的支持是國立大學最重要的資源來源，希望國家重視高教經費；前校長李嗣涔及楊泮池則說，盼台大能將教授們的研究專利更進一步成立新創公司，將知識轉化為資源，服務社會的同時也能再回饋給台大。