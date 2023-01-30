快訊

泰警改口認有收錢 性感女星不忍了將「公開遭勒索細節」

開工日大樂透頭獎摃龜 威力彩下期飆4.2億元

獨／銀行保險人事大風吹 台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山

沒有富二代！他曝讀「1科系」同學都買房生小孩 網卻炸鍋了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，過年和大學同學聚會，大家都買房生小孩了，讓他不禁疑惑「到底是誰買不起房？」貼文引發網友論戰。 圖／聯合報系資料照片
一名男網友表示，過年和大學同學聚會，大家都買房生小孩了，讓他不禁疑惑「到底是誰買不起房？」貼文引發網友論戰。 圖／聯合報系資料照片

農曆春節除了與家人團聚外，不少人也會和老同學相聚。近日一名男網友PO文表示，過年和大學同學聚會，大家都買房生小孩了，「我們只是後段大學的企管系，沒有富二代，也沒有醫生、科技新貴等高薪職業」，卻都能順利結婚買房，讓他不禁疑惑「到底是誰買不起房？」貼文引發網友論戰。

該名男網友在PTT「home-sale板」發文表示，過年難得和幾個認識20年的大學同學聚聚，有別於以前總是路跑、爬山、吃飯等，現在大家都是帶著老婆小孩，約在公園讓孩子放風，大人才能好好聊天。

原PO透露，儘管這次出席的同學不多，但都能透過臉書、IG得知其他人的近況，「簡單的說，八成的同學都結婚買房生小孩了，我們只是後段大學的企管系，班上最多的職業是國營和公務員，各行各業也都有」，但沒有富二代，也沒有醫生、科技新貴等。

原PO接著說，他們只是一般人而已，PR值都低於50%的，但大家也都在這幾年順利買房生小孩了，因此好奇詢問「到底還有誰沒辦法？還是只是不想而已？」

文章曝光後，立刻掀起網友熱議，「公務員，國營穩定職業，買房很正常」、「不要堅持在台北的話，就簡單非常多」、「認識20年，那也年近40歲了，如果住鄉下，前幾年的狀況不難買」、「我80年次，自己周邊朋友同學也都買啦，還幾乎都北市和竹北，同溫層的問題而已」。

還有網友反酸，「40歲是幾年前買房？10年前的房價跟現在差兩倍以上，要討論的是現在，商學院的邏輯有這麼差？」、「通常敢去同學會的，大多混得還不錯」、「科系對資產比較有概念吧」、「你再晚出生5至10年就不一樣了」。

買房 科系 公務員 富二代 房價 PTT

延伸閱讀

連13張全中獎！她曝刮刮樂「選這數字」不虧錢 網認：真的會中

不是Superdry！他見路人都穿「1品牌」超納悶 網曝關鍵：能不紅嗎

富二代老公出軌後談離婚不給半毛錢？「延禧」最美妃子發3不宣言

相關新聞

沒有富二代！他曝讀「1科系」同學都買房生小孩 網卻炸鍋了

農曆春節除了與家人團聚外，不少人也會和老同學相聚。近日一名男網友PO文表示，過年和大學同學聚會，大家都買房生小孩了，「我們只是後段大學的企管系，沒有富二代，也...

論文門餘波／陳明通條款？台大修法：兼任師不能單獨指導碩博生

新竹市前市長林智堅與桃園市前市長長鄭文燦論文遭撤銷，兩人的指導教授陳明通是國發所兼任教授，同樣被檢舉違反學術倫理。台大修訂學則，為兼顧學生權益及維持學術品質，明定兼任教師不能單獨指導研究生，若要指導，須與專任教師共同指導。不過有台大資深教授認為，如果研究生寫的是某個特定領域，而這個兼任老師正好是這方面的專家，擔任指導教授，從學術上並無不可，即使找專任老師共同掛名指導，也只是形式，僅有學術責任而已。但如果找兼任單獨指導，只是為了護航畢業，當然就另當別論。可是這種狀況也可能會發生在專任老師身上。...

新型專利「推桿大師」 家庭即球場揮桿有臨場感

大葉大學工業設計學系校友張師賢、黃冠傑都會打高爾夫球，張師賢更是從小打到大，了解選手練習時可能遇到的設備問題，因此和黃冠...

觀光業薪情差 難提升就讀就業意願

觀光疫後復甦不僅出現缺工，大專餐旅科系畢業人數愈來愈少，也讓未來人才恐斷鏈。大學觀光系教授說，疫情已讓大批觀光人才出走，...

餐旅系連年減招 人才斷鏈危機

觀光餐旅業疫後正逐步復甦，但過去因餐旅就業結構供過於求，教育部自二○一五年起停止增設餐旅領域科系、等比率調降餐旅群核定招...

扶植電資科系 教部挪招生名額挨轟

因應國家重點產業發展，教育部逐年遞增資通訊外加名額，並將大學餐旅科系減招名額挪至農業、工業領域。但有大學校長憂心，少子化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。