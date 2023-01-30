沒有富二代！他曝讀「1科系」同學都買房生小孩 網卻炸鍋了

農曆春節除了與家人團聚外，不少人也會和老同學相聚。近日一名男網友PO文表示，過年和大學同學聚會，大家都買房生小孩了，「我們只是後段大學的企管系，沒有富二代，也沒有醫生、科技新貴等高薪職業」，卻都能順利結婚買房，讓他不禁疑惑「到底是誰買不起房？」貼文引發網友論戰。

該名男網友在PTT「home-sale板」發文表示，過年難得和幾個認識20年的大學同學聚聚，有別於以前總是路跑、爬山、吃飯等，現在大家都是帶著老婆小孩，約在公園讓孩子放風，大人才能好好聊天。

原PO透露，儘管這次出席的同學不多，但都能透過臉書、IG得知其他人的近況，「簡單的說，八成的同學都結婚買房生小孩了，我們只是後段大學的企管系，班上最多的職業是國營和公務員，各行各業也都有」，但沒有富二代，也沒有醫生、科技新貴等。

原PO接著說，他們只是一般人而已，PR值都低於50%的，但大家也都在這幾年順利買房生小孩了，因此好奇詢問「到底還有誰沒辦法？還是只是不想而已？」

文章曝光後，立刻掀起網友熱議，「公務員，國營穩定職業，買房很正常」、「不要堅持在台北的話，就簡單非常多」、「認識20年，那也年近40歲了，如果住鄉下，前幾年的狀況不難買」、「我80年次，自己周邊朋友同學也都買啦，還幾乎都北市和竹北，同溫層的問題而已」。

還有網友反酸，「40歲是幾年前買房？10年前的房價跟現在差兩倍以上，要討論的是現在，商學院的邏輯有這麼差？」、「通常敢去同學會的，大多混得還不錯」、「科系對資產比較有概念吧」、「你再晚出生5至10年就不一樣了」。