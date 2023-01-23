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興大鮮奶熱銷產品 保鮮秘密武器在這

中央社／ 台中23日電
中興大學畜產試驗場目前場內有泌乳牛約40頭，乾乳牛與女牛約65頭。中央社
中興大學畜產試驗場目前場內有泌乳牛約40頭，乾乳牛與女牛約65頭。中央社

興大鮮奶是中興大學的熱銷產品，興大畜產試驗場引進自動榨乳設備，母牛漲乳後自行走到榨乳區，從榨前消毒、上乳杯、榨乳等流程全自動化，可節省人力、提高乳產量。

香濃鮮奶是許多家庭早餐必備飲品，興大鮮奶是中興大學歷久不衰的熱銷產品。鮮奶的如何產生？興大畜產試驗場場長李滋泰接受媒體採訪表示，因應農委會「智慧農業」政策，畜產試驗場投入酪農牧場智慧管理系統研究，民國107年起籌組跨校跨領域團隊，執行科技部計畫迄今，獲國科會及農委會補助購置自動榨乳設備。

他說，目前場內有泌乳牛約40頭，乾乳牛與女牛約65頭，原有的人工榨乳設備已逾25年，乳量與乳品質等參數，皆須仰賴人工測試、手動輸入，欠缺自動化系統；此新購置自動榨乳設備能節省人工成本，並提高乳產量，加速數據收集，能更有效支援人工智慧管理系統所需。

畜試場家畜組組長李政諺表示，採用自動榨乳設備後，牛隻感到漲奶後自行走至榨乳區，由設備自動偵測乳房位置，從沖洗，套上乳杯、榨乳、脫杯，到消毒完成，所有流程由機器完成，可減少花費於擠乳的人力需求。

李政諺指出，以往人工榨乳為早晚兩次固定時間榨乳，一天須耗費2個勞動人力，共耗時5小時才完成擠乳工作；採用自動榨乳設備，每隻牛約耗時7分鐘可完成擠乳流程，榨乳過程標準化且符合每頭牛隻擠乳習性，有助乳產量的提升。

年僅30歲的呂冠辰，102年興大動科系大學畢業，104年退伍後，即頂下一座乳牛場，一路蓽路藍縷，迄今成績斐然，牧場規模已達大小牛隻300餘頭。

他得知興大牧場添置自動榨乳設備後，慷慨捐贈體態優良、乳房形狀適合自動榨乳設備的10頭懷孕女牛，有助於訓練至自動擠乳設備中；這批懷孕女牛為經選性精液配種的荷蘭乳牛，有較高的小母牛的出生機率，可提供牧場未來營運的生力軍。

牧場 農委會 中興大學

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