「家裡唯一頂大生」反遭親戚白眼 連親媽都酸她：沒能力
孩子考上好大學本是值得慶賀的喜事，卻有一名就讀國立陽明交通大學的研究生感嘆，自己雖然是家中第一個上國立大學的人，卻反而因此屢遭親戚們酸「讀書沒用，不如去工作」，甚至連親媽都對她嗤之以鼻，令她難過問「怎麼釋懷？」
一名陽明交大的研究生在PTT發文哭訴，她每次回家都得面對眾多親戚的「指指點點」，起因在於她是全家第一個唸國立大學的孩子，親戚們非但不替她開心，反而會不斷潑她冷水，「讀完碩士公司不會要啦，跟社會脫節這麼久誰要請」、「唸大學出來會高不成低不就，不如高中畢業就出來工作」、「妳們大學生讀完出來會有3萬嗎？」
而且，其中傷她最深的莫過於親媽媽的酸言酸語，由於媽媽只有國中畢業，對有哪些大學也不甚瞭解，比如剛上大學去銀行辦學貸時，櫃檯人員稱讚她考得不錯，結果媽媽直接回「這間很好嗎？」又或者，當她向媽媽提起系上學長姐的年薪都破百萬時，媽媽依然冷淡說，「那是人家厲害，妳一定沒有那個能力」，這些批評讓她久久無法釋懷，也漸漸不想再跟媽媽連絡。
網友們見此紛紛出言安慰，「親戚這種東西，長大以後或是父母離世以後，就田沒溝水沒流了啦」、「頭過身就過，都研究所了，再撐一下」、「就給他們嫉妒一下吧，他們很自卑才這麼說」、「拍拍，待不下去就找個理由溜走吧，話不投機半句多」、「真的不要理他們，妳把自己打理好，準備一下，進職場後再好好用薪資叫他們閉嘴」。
不過也有人認為，學歷高確實不一定賺得多，「我爸是兄弟姊妹學歷最高的，有讀到大學但收入只排中間，收入跟學歷沒有絕對關係」、「我一個親戚只有國中畢業年薪上千萬」。
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