快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

「家裡唯一頂大生」反遭親戚白眼 連親媽都酸她：沒能力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀陽明交大的研究生心酸表示，自己雖是家中學歷最好的，卻反而不受待見。示意圖／ingimage
一名就讀陽明交大的研究生心酸表示，自己雖是家中學歷最好的，卻反而不受待見。示意圖／ingimage

孩子考上好大學本是值得慶賀的喜事，卻有一名就讀國立陽明交通大學的研究生感嘆，自己雖然是家中第一個上國立大學的人，卻反而因此屢遭親戚們酸「讀書沒用，不如去工作」，甚至連親媽都對她嗤之以鼻，令她難過問「怎麼釋懷？」

一名陽明交大的研究生在PTT發文哭訴，她每次回家都得面對眾多親戚的「指指點點」，起因在於她是全家第一個唸國立大學的孩子，親戚們非但不替她開心，反而會不斷潑她冷水，「讀完碩士公司不會要啦，跟社會脫節這麼久誰要請」、「唸大學出來會高不成低不就，不如高中畢業就出來工作」、「妳們大學生讀完出來會有3萬嗎？」

而且，其中傷她最深的莫過於親媽媽的酸言酸語，由於媽媽只有國中畢業，對有哪些大學也不甚瞭解，比如剛上大學去銀行辦學貸時，櫃檯人員稱讚她考得不錯，結果媽媽直接回「這間很好嗎？」又或者，當她向媽媽提起系上學長姐的年薪都破百萬時，媽媽依然冷淡說，「那是人家厲害，妳一定沒有那個能力」，這些批評讓她久久無法釋懷，也漸漸不想再跟媽媽連絡。

網友們見此紛紛出言安慰，「親戚這種東西，長大以後或是父母離世以後，就田沒溝水沒流了啦」、「頭過身就過，都研究所了，再撐一下」、「就給他們嫉妒一下吧，他們很自卑才這麼說」、「拍拍，待不下去就找個理由溜走吧，話不投機半句多」、「真的不要理他們，妳把自己打理好，準備一下，進職場後再好好用薪資叫他們閉嘴」。

不過也有人認為，學歷高確實不一定賺得多，「我爸是兄弟姊妹學歷最高的，有讀到大學但收入只排中間，收入跟學歷沒有絕對關係」、「我一個親戚只有國中畢業年薪上千萬」。

陽明交通大學 研究所 親戚 頂大

延伸閱讀

月薪3萬爬到年薪百萬可能嗎？ 釣出一票神人回：不難

年終被砍半…她煩惱「父母的紅包能縮水嗎？」 過來人吐真話

女公務員狂加班「踢鐵板」喊冤不為錢 背後心機網看傻：缺德

工程師領到年終一看氣炸 僅30k獎金讓他直呼：不想上班了

相關新聞

暨大櫻花季今開跑 櫻花盛綻最佳遊賞時機出爐

國立暨南國際大學廣植上千株櫻花，預計於農曆年後陸續綻放，因櫻開時分適逢春節連假，校方於今天宣布「暨大櫻花季」登場，大年初...

中山大學研究證實 溫升迫使熱帶蝦向極區移動

中山大學海洋科學系特聘教授陳孟仙團隊，研究台灣西南沿岸俗稱「劍蝦」的長角仿對蝦，意外發現20年前曾現蹤於高雄茄萣的劍蝦，...

大嘻哈時代惹議！台大醫學生唱「乘了1.35倍還是沒我高」 遭原民饒舌歌手怒轟

台灣嘻哈選秀節目「大嘻哈時代2」於本月7 日開播，Youtibe首集就累積30萬次點閱率，可見人氣相當火爆。然而在最新播出的第二集中，來自台大醫學系的參賽者「神經元」在表演「台大醫學 freestyle 」時，其中一句歌詞唱道，「想要唸醫學系你的大考分數得破表，有人乘了 1.35 還是沒我高」，引起部分原住民族人強烈不滿。

「家裡唯一頂大生」反遭親戚白眼 連親媽都酸她：沒能力

孩子考上好大學本是值得慶賀的喜事，卻有一名就讀國立陽明交通大學的研究生感嘆，自己雖然是家中第一個上國立大學的人，卻反而因此屢遭親戚們酸「讀書沒用，不如去工作」，甚至連親媽都對她嗤之以鼻，令她難過問，「怎麼釋懷？」

私校大翻身／企業辦學有一套 揭科大豪發3個月年終關鍵原因

少子化風暴持續擴大，高達19所公私立大學註冊率不到六成的「淹水線」，有滅頂風險的學校家數再創新高；敏實科技大學也曾身受其苦，一度瀕臨退場危機，如今已脫胎換骨，註冊率回升近7成，教職員年終獎金最高也達3個月，之所以能從谷底翻身，有三個企業辦學的關鍵。

高科大融舊立新 獲國家永續發展獎

剛滿五周年的國立高雄科技大學，是由高雄應用科技大學、高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學三校合併成立、全國規模最大的科技大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。